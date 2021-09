'Falcao nos va a dar muchas alegrías en Rayo': director deportivo del club

Rayo Vallecano está revolucionado con la contratación de Falcao García. Lo esperan con ansias para que se ponga ya la indumentaria de la franja cruzada y empiece a hacer lo que mejor sabe, sus goles. Allí, en ese pequeño club de Madrid, nacido en el barrio obrero, nunca imaginaron ficharlo, por eso ahora solo quieren que el Tigre se sienta feliz, cómodo, y que pueda rugir en el campo de Vallecas tal como lo ha hecho en otros clubes.



David Cobeño es el director deportivo del club. Ha dedicado toda su vida al Rayo Vallecano, como futbolista (portero) y actualmente como el encargado de la secretaría técnica. Es una personalidad clave en el desarrollo deportivo del equipo y en las contrataciones. Mientras espera por Falcao, el gran fichaje del equipo, Cobeño charló con EL TIEMPO de las expectativas que tienen en Vallecas con el colombiano, que llegaba al club este viernes, tras terminar contrato con Galatasaray, y luego de estar con la Selección Colombia.



¿Cómo están ustedes con la contratación de Falcao?

Muy Ilusionados, con muchas ganas de que llegue ya y de disfrutar de Falcao, que es un jugador a nivel internacional y mundial superconocido, que nos va a dar seguramente muchas alegrías en Vallecas.



¿Qué objetivos tienen con él?

Lo que buscamos es que nos dé ese plus de gol, porque siempre en los equipos en los que ha estado ha metido muchos goles, y estoy seguro de que en Vallecas va a seguir con esa dinámica y nos va a ayudar mucho en ese objetivo.



¿Cómo logra un club como Rayo concretar el fichaje de Falcao?

Se iba dando poco a poco. Había esa situación de que él no tenía protagonismo en Turquía, en Galatasaray, y bueno nosotros somos un equipo atractivo porque estamos en Madrid, estamos en la capital, y eso le da visibilidad a nuestro juego. Se va dando a través del agente, del propio Radamel que tiene compañeros en el equipo. Pues empezamos a hablar y al principio parecía algo inalcanzable, pero gracias al esfuerzo que ha hecho Radamel y al esfuerzo que ha hecho el club hemos podido concretar su fichaje.

Para nosotros es un orgullo que un jugador como Radamel haga ese esfuerzo para venir al Rayo y tenga ese compromiso, esas ganas y ese espíritu que nosotros necesitamos en Vallecas. FACEBOOK

En términos económicos hubo esfuerzo de ambos… Y se dice que de Radamel en términos salariales…

Sí. Ha sido la buena voluntad de ambas partes. Si Radamel no hace el esfuerzo nosotros no hubiéramos podido hacer el nuestro. Para nosotros es un orgullo que un jugador como Radamel haga ese esfuerzo para venir al Rayo y tenga ese compromiso, esas ganas y ese espíritu que nosotros necesitamos en Vallecas.



¿Cómo le va a un futbolista en Rayo? ¿A qué vida deportiva se enfrenta?

A una vida tranquila, porque el jugador no tiene esa presión de club grande. Nuestra afición es muy leal, muy fiel, respeta al jugador, solo le pide que defienda la franja a tope, que no se deje nada en el campo y con eso es suficiente. Nuestra afición transmite que más allá del resultado quiere que el jugador deje todo por el club. Eso es una ventaja muy importante respecto a otros clubes, porque no hay esa presión de resultados y de buen juego.

Radamel Falcao García Foto: Efe



El último año ha sido difícil para Falcao por sus lesiones. ¿Cómo analizan eso? Porque lo que él más quiere él es ganar continuidad.

Sí, sabemos que este año ha tenido poca regularidad por el tema de las lesiones, pero aquí le intentaremos cuidar, tenemos los servicios médicos y todas las personas que trabajan en el club para cuidarle, para mimarle, y para que tenga esa continuidad que no ha tenido en el último año y pueda estar al ciento por ciento en los partidos.



Él ya manifestó que espera tener la confianza del cuerpo técnico en Rayo…

Sí, seguro. El cuerpo técnico en cuanto le dimos el nombre de Radamel nos dijo que intentáramos firmarle, porque nos daba ese plus de experiencia, ese plus de gol, y estamos muy contentos y con las ganas de que esté aquí. Desde el viernes (hoy) vamos a disfrutarle y esperamos que nos deleite como lo que ha sido siempre, ese rematador, ese goleador que nos va a dar muchas alegrías.

¿Cuál es la gran virtud que usted desde la secretaría técnica ve en él, sus remates en el área, sus goles?

Total, Radamel en todos los sitos ha metido muchos goles y aquí en Vallecas, en primera división, va a seguir marcando y nos va a dar ese plus de goleador que siempre lo ha sido. Estamos muy contentos y esperanzados en que nos ayude con muchos goles y mucha experiencia en los partidos. Seguro que nos va a ayudar.



Además, Falcao es un profesional intachable. ¿Han analizado eso también?

Sí, la verdad que tenemos buena relación con Atlético de Madrid y ni preguntamos, cuando ellos se enteraron del interés nos dijeron que es una persona espectacular, aquí en el Rayo hay un compañero que tuvo en el Atlético y habla maravillas de él. Y pues en ese sentido no hay duda de que nos va a ayudar en el campo y afuera, como esa gran persona que es, y va ayudar a los jóvenes para que se fijen en él.

Es complicado en España, hay mucho nivel, competencia, creo que hemos armado un buen equipo, muy compacto, muy equilibrado y Radamel tiene que ser la guinda de este proyecto. FACEBOOK

¿El objetivo de Rayo con Radamel es salvar la categoría o algo más?

La prioridad es pelear la categoría, salvarnos, hacer un buen año colectivo. Y que la gente pueda disfrutar del Rayo Vallecano. Es complicado en España, hay mucho nivel, competencia, creo que hemos armado un buen equipo, muy compacto, muy equilibrado y Radamel tiene que ser la guinda de este proyecto.



¿Cómo ha reaccionado la afición al fichaje de Falcao?

La afición está encantada, es un jugador que en el Atlético de Madrid tuvo muy buena imagen y ahora la afición del Rayo está superilusionada, contenta, no se lo creían con la noticia, igual de contentos y con las mismas ganas estamos nosotros de que esté aquí ya y nos pueda ayudar con sus goles.



¿Qué se va a encontrar Falcao? ¿Cuál va a ser su nueva experiencia?

Se va a encontrar un equipo muy familiar, pequeñito, pero que va a tener un poco de todo, no a nivel de equipos como el Atlético de Madrid, que va a jugar Champions, pero nosotros dentro de nuestras limitaciones intentamos dar a todos los jugadores el máximo cariño y las máximas condiciones para disfrutar el fútbol, y se va a encontrar eso, una familia que lo va a acoger desde el primer día como un hermano más.

Un fanático de Rayo, en el estadio de Vallecas. Foto: Getty

¿Qué es Rayo vallecano?

Es un club pequeñito de Madrid, competimos contra el atlético y el Real en el centro de Madrid, es un club humilde trabajador, de un barrio de Madrid y tenemos unas ideas y unos valores que identifican a la clase obrera, y es un club familiar, chiquito pero muy querido a nivel nacional y muy conocido. Con esas premisas partimos siempre.



¿El club es obrero como el barrio de Vallecas?

En política no nos metemos. El barrio es humilde, obrero, un barrio que se ayuda en todo lo que puede, pero nosotros intentamos no mezclar la política con lo deportivo.



E¿s algo más propio de los aficionados?

Sí, de lo que es el barrio, que es de ideología trabajadora, es lo que identifica a Vallecas.



¿Cuál es la identidad de juego del Rayo?

Tenemos una idea de fútbol que nos gusta tener la posesión de balón, en TV no seremos tan protagonistas porque hay equipo muy importantes, pero siempre nos gusta tratar bien el balón, ser protagonistas con el balón ofensivamente, y sin el balón, tener una entrega y dejarlo todo en el campo.



¿Cómo han hecho para ser un club histórico en Madrid con esos monstruos que tienen al lado como Real y Atlético?

Bueno, pues trabajando mucho. Llevo toda la vida acá y en el barrio te inculcan esos valores del trabajo, de sacrificio, de esfuerzo. Eso transmitimos a la cantera y a los jugadores del equipo. Y al estar insistiendo todos los días en conseguir los objetivos es como se consiguen las cosas. No bajamos nunca los brazos y por eso podemos pelear a nivel profesional y amateur con los grandes de Madrid que son el Atlético y el Real Madrid.

Acción del juego entre Barcelona y Rayo Vallecano. Foto: EFE



Y les va bien con ellos…

Sí, porque al final somos un equipo incómodo y más en nuestro campo, que es un campo pequeño, la afición está muy encima, y eso al final incomoda a los demás, a los grandes, y se nos suelen dar bien contra ellos. Ojalá este año podamos continuar con esa dinámica y pelear en el tú a tú con los equipos de primera división.



¿La cancha pequeña de Vallecas puede beneficiar el juego de Falcao?

Seguro que sí, porque él va a estar muy cerca del área, en Vallecas con nada se generan ocasiones de gol y para nosotros Radamel es una garantía de gol. Hay que tratar de que tenga muchos centros laterales para que pueda rematarlos, y estoy convencido de que nos va a dar mucho rendimiento y muchos resultados.



Seguramente habrá una gran proyección de venta de camisetas de Radamel…

Sí, seguro, je je. Nada más con la noticia, en los medios en España hubo avalancha de peticiones de todo tipo. A nosotros eso nos va a venir muy bien para crecer como imagen del club. Ojalá estemos al nivel que debemos estar con una figura tan importante como Radamel.



¿Algo especial para su presentación?

Es algo del departamento de marketing y comunicación, pero imagino una presentación como lo merece una figura como él. Ojalá que la gente pueda disfrutar de él y disfruten de sus goles.



Y finalmente, llega también otro colombiano, el portero Iván Arboleda. ¿Cómo se da su contratación?

A Iván hemos estado siguiéndolo mucho, sabíamos que acababa contrato, había sido jugador importante en argentina va a competir aquí por un puesto y también tenemos muchas expectativas en él y ojalá que nos demuestre lo que ha demostrado en Argentina y nos ayude a conseguir el objetivo.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

