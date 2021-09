Falcao García: 'Los goles ya van a venir'

Falcao García sigue siendo uno de los jugadores emblemáticos del seleccionado colombiano y habló del juego contra Chile, de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, del próximo jueves.

La falta de gol. "Hemos tenido algunas oportunidades para marcar. Desafortunadamente no lo hemos logrado. Son momentos, son rachas. Los goles ya van a venir, debemos mantener la confianza".



Le puede interesar: (Selección Colombia: una nueva baja para juego contra Chile)



Nuevo equipo. "Contento de hacer parte de esa institución. Es un lugar donde me van a dar toda la confianza para dar lo mejor de mí. Conozco a varios jugadores que están ahí. Vuelvo a una liga que conozco y que es competitiva".



El rival. "Todos los partidos de eliminatoria tienen su importancia. Estamos muy motivados, vamos a jugar en nuestra casa, con nuestro público. Jugar contra Chile siempre te genera esa motivación".



La idea de Chile. "Tiene una identidad particular, que vienen jugando de la misma manera desde que llegó Bielsa. Tienen jugadores muy competitivos".



Su nivel. "Estoy muy bien, no he tenido los minutos que quería. Pero me he preparado muy bien y estoy dispuesto para aportar al equipo".



El ánimo. "No es necesario levantar el ánimo. Nosotros los delanteros estamos acostumbrados a estas situaciones. Esperamos que el que el profesor elija pueda tener la eficacia".



Ser locales. "En casa somos más fuertes y más ahora con nuestro público. Después de dos empates fuera de casa llegamos convencidos de que hay que ganar en Barranquilla. Necesitamos de nuestro público".



El DT. "Conoce muy bien el fútbol colombiano. Yo creo que está tratando de que nuestra identidad se siga manteniendo en nosotros. La llegada de nuevos futbolistas jóvenes nos van a enriquecer".



Deportes