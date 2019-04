Falcao confirma molestias en los aductores y sale por precaución

El delantero colombiano Radamel Falcao García volvió a recaer en su problema en los aductores de su pierna derecha y fue sustituido para el segundo tiempo del partido que su equipo, Mónaco, perdió 3-1 con el PSG, el cual ya se había proclamado campeón de la Liga de Francia.

Falcao jugó los primeros 45 minutos y, aunque no tuvo mucha participación, no se le vio con gestos de dolor y, en cambio, siempre que pudo luchar, correr y juntarse con sus compañeros, lo hizo.



Sin embargo, todo el mundo quedó sorprendido cuando para el segundo tiempo no ingresó al terreno de juego y en su remplazo lo hizo el joven Carlos Vinícius, mientras el colombiano se sentaba en la parte de atrás del banco de suplentes del Mónaco.

De inmediato, los reconocidos medios franceses L’equipe y France Football publicaron en sus portales que Falcao habría salido del partido, “aparentemente, tocado de su muslo izquierdo”, sin embargo, el delantero confirmó que no quería arriesgar más sus aductores.

Sí salí por molestias, porque hace dos semanas tuve un inconveniente en el aductor y en el primer tiempo se comenzó a cargar

“Sí salí por molestias, porque hace dos semanas tuve un inconveniente en el aductor y en el primer tiempo se comenzó a cargar. Se vienen partidos importantes adelante y no podía arriesgar más y decidí salir para rápidamente tratar de recuperarme para los siguientes partidos”, dijo el atacante a Espn.

Dispositivo

Durante la transmisión del partido se mostró a Radamel Falcao en el banco con un dispositivo móvil en sus manos y en las redes sociales se generó la polémica, porque algunas personas y el mismo canal encargado de mostrar el partido aseguraron que estaba con su celular, mientras su equipo perdía contra el PSG.



Sin embargo, en Francia informaron que el colombiano tenía su celular, sino un dispositivo de electroestimulación para tratar su dolor.



Cabe recordar que el pasado 4 de abril, Mónaco informó que Falcao sufrió un problema en los aductores de su pierna derecha, luego del partido contra el Caen. Regresó a las canchas 9 días después, en el empate 0-0 contra Saint Reimsen.



La salida se dio por precaución. Mónaco no se ha salvado del descenso y a Falcao también se le viene la Copa América. Habrá qué esperar a que el club informe cuál será su tratamiento y si puede jugar la próxima fecha.







