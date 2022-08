Falcao García ha sido el delantero colombiano más reconocido en los últimos años, por sus goles en los equipos en los que ha militado y en la Selección.

Este domingo cumple 23 años de carrera profesional. Lanceros de Boyacá fue el primer equipo. A escuadra hizo una alianza con la escuela de formación, Fair Play, y de esa se benefició el samario.



Habló el DT



Falcao fue incluido en la lista del grupo y cuando tenía 13 años fue al banco de suplentes en un partido contra el Deportivo Pereira, que se llevó a cabo en el estadio La Independencia de Tunja.



“Primero le dije al preparador físico que pusiera a calentar a Falcao, le di las instrucciones, se acomodó la ropa y tragó saliva en seco como hace siempre”, dijo el DT, Hernán Pacheco, a AS.



Y agregó: “Me miró con mucha seguridad y le dije que iba a entrar como segundo delantero, que lo hiciera tranquilo y que hiciera lo que sabía hacer y cuando ingresó, entró con mucho ritmo y gran actitud. Ese día jugó 25 minutos”.



En el 2000 anotó su primer gol, se lo marcó a El Cóndor de la segunda división. “Hemos hablado muchas veces, pero fui a España en 2014, Falcao no fue al Mundial porque estaba lesionado. Estuve con él el día de mis cumpleaños, un 14 de abril y estábamos recordando todo y después de todo eso me dijo: ‘Hernán, muchas gracias por ponerme’. A él le hicieron un libro y ahí me hizo una dedicatoria que dice: ‘Gracias Hernán por ser parte de mi vida profesional’”, precisó el DT en la entrevista.



Falcao García, tras anotar gol con Rayo. Foto: EFE





