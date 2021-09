Radamel Falcao: locura por su presentación en el Rayo Vallecano

Cientos de aficionados del Rayo Vallecano dieron la bienvenida este jueves al delantero colombiano Radamel Falcao en un acto empañado por las protestas de aficionados del club madrileño contra su presidente, Raúl Martín Presa.

Los gritos de "'Rada' sí, Presa no" retumbaron en el Estadio de Vallecas, mientras el presidente intentaba presentar al jugador. "Es un día de mucha felicidad", dijo Martín Presa, en medio de los abucheos, antes de añadir que "vamos a poder disfrutar de uno de los mejores rematadores de la historia del fútbol y de los últimos años".



El delantero cafetero prometió "dar lo mejor de mí, jugar con el corazón y, ojalá, Dios lo permita, muchísimos goles", mientras recibía los aplausos de los aficionados.



Falcao llevará el número 3 en homenaje a su padre, como él mismo explicó desde el atril colocado en el campo del Rayo Vallecano.



"El número 3 estaba disponible y para mi padre tenía muchísimo significado. Él ha sido muy importante para mí, me transmitió la pasión y el amor por este deporte, jugó con este número y era el que más le gustaba", afirmó Falcao.



"Y qué mejor homenaje para él, que ya no está conmigo, con nosotros, que jugar con el número 3", concluyó el colombiano, en medio de los cantos de los aficionados coreando su nombre.



El 'Tigre' terminó su presentación regalando balones con su rúbrica y firmando autógrafos a algunos de los aficionados que acudieron a darle la bienvenida.



Falcao fichó por una temporada con el Rayo tras dejar "de mutuo acuerdo" el Galatasaray turco, con el que estaba comprometido hasta 2022.



El delantero colombiano, cuyo fichaje se cerró cuando estaba concentrado con su selección para los partidos de septiembre en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar, todavía no ha se ha estrenado con su nuevo equipo.



El 'Tigre' podría empezar a tener minutos el sábado en el partido de Liga contra el Getafe.



Falcao regresa así a LaLiga y a Madrid ocho años después de haber salido del Atlético en 2013. En el fútbol europeo, Falcao pasó por Porto (2009-2011), Atlético (2011-2013), Mónaco (2013-2014 y 2016-2019), Manchester United (2014-2015), Chelsea (2015-2016) y Galatasaray (2019-2021).



Con el Porto y el Atlético de Madrid ganó la Europa League, en 2011 y 2012, respectivamente. En ese 2012 ganó además la Supercopa de Europa con el club rojiblanco.



DEPORTES

Con AFP