Falcao García, sorprendido y agradecido con detalle en barrio de Bogotá

Me compartieron esta foto. No me queda más que agradecer a la persona o personas que lo hicieron. También al que prestó la pared. 😁 Y a la persona que tomó la foto. Está ubicado en el barrio Paraiso, Ciudad Bolívar, Bogotá. Gracias y aprovecho para exaltar su talento. 💯💯 pic.twitter.com/jLlRyTiu87