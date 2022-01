Radamel Falcao García, a punto de cumplir 36 años, sigue inspirando respeto en sus compañeros de la Selección Colombia y también en los rivales. El atacante del Rayo Vallecano sigue vigente y algunas voces piden que sea titular contra Perú.

El equipo que dirige Reinaldo Rueda se juega este viernes un partido crucial para las aspiraciones colombianas de llegar al Mundial de Catar 2022. Y el ‘Tigre’, máximo anotador histórico de la Selección, con 35 goles, está listo. Falcao habló de su momento y el de la Selección con la periodista Johana Moreno, de Directv Sports.



La visión de Falcao sobre la falta de gol de la Selección

Por qué en los clubes los colombianos hacen goles y en la Selección no. “Hoy en día el fútbol es muy físico, es muy táctico. Hoy te estudian todas las características de juego. En una Selección no tienes tiempo de realizar un trabajo exhaustivo y de continuidad: son tres, cuatro días, máximo. No puedes realizar un trabajo exigente, vienes de cambios de horarios, de viajes, te ves cada dos, tres meses. Algunos conceptos no los puedes repasar como en un club todos los días, allá sabes que va a hacer tu compañero, los movimientos; en la Selección es muy complicado”.

La meta de ir al Mundial. “Sueño con poder estar en Catar, pero primero tenemos que conseguir el boleto. Tenemos que hacer la tarea, primero los partidos contra Perú y Argentina. Todos los partidos que restan son cuatro finales y me visualizo en lo que va a pasar esta semana. Perú va a ser complicado y debemos hacernos fuertes en casa, con la alegría de la gente, con esa buena energía que siempre nos mandan, sabiendo interpretar el juego y el partido, las cosas, si Dios lo permite, nos van a salir bien y vamos a conseguir la victoria”.



La ausencia de Lionel Messi en el partido Argentina vs. Colombia. “Que no cuente con Messi un equipo es ya para el rival un poco de alivio, porque es un jugador que marca la diferencia. Es uno de los mejores del mundo y en cualquier momento te puede resolver un partido. Para nosotros es mejor que no juegue y aunque Argentina tiene otros jugadores muy importantes y como equipo está muy fuerte, es mejor que Messi no esté”.



La visión de Falcao sobre el '10'

La figura del ’10’. “En nuestra cultura futbolística siempre hemos jugado con ‘10’ y los niños han soñado con ser el ‘10’. El fútbol ha evolucionado y pide y exige otras cosas, pero no debemos renunciar a nuestras raíces y a la manera de interpretar el juego”.



¿Se ve como técnico en el futuro? “Realmente no me veo como entrenador en el futuro, quizás esto pueda cambiar en cualquier momento. Me gusta el fútbol, saber interpretarlo, pero en este instante no tengo en mis planes dirigir”.



