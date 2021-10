Un ídolo cae del cielo de Vallecas (Último tango, opinión)

Con Falcao empezamos mal. Era su debut, o casi, había jugado unos minutitos en algún partido anterior, pero ese domingo Mostaza Merlo le da la titularidad en River y, no va, que le hace dos goles a Independiente...



¿Qué hacés, pibe? ¿Cómo se te ocurre? Portáte bien.

–Pero, ¿quién es ese Falcao?

–Un colombiano –me ilustran.

–¿Lo compraron?

–Viene de inferiores.

–¿Y justo a Independiente?



Eligió otra vez la camiseta de River, pero la madrileña FACEBOOK

Pero después el hincha verdadero sabe reconocer a los buenos y se alegra, sean los cracs del cuadro que sean. Y enseguida uno le saca el perfil al personaje: era tigre adentro, manso afuera, como debe ser. Los goles se fueron apilando. Luego vino todo lo demás, los golazos en la Selección Colombia, el barco rumbo a Europa, la fama grande.



Y uno va acompañando todo ese devenir con afecto, como si lo conociera del barrio. Su paso brillante por el Porto, por el Atlético, el error de irse de España. Que fue su representante, que se lo ordenaron… Como sea, error. El fútbol español otorga una visibilidad que ni la Premier. Y a la vuelta de la vida, el Rayo Vallecano. ¿Falcao, al Rayo Vallecano? ¿Cómo al Rayo…? Que no es equipo para él… ¿Por qué no…? Es España de nuevo, el ruido grande.



“Dicen que resignó mucho dinero para ir al Rayo”. Ni falta que lo digan, se sabe, el Rayo cuenta hasta las monedas. Es una de las más felices decisiones de su vida. Millonario ya es. Podría haber buscado la MLS, China, Rusia, el Sheriff de Moldavia o algún sultanato por ahí cobrando diez veces más.



Eligió otra vez la camiseta de River, pero la madrileña, la misma que años han calzado otros tigres del área como Fernando Morena, Rubén Cano, Anton Polster y Hugo Sánchez. Y con un gol, apenas uno, el primero, tuvo más repercusión y generó más alegría que en sus últimos seis o siete años de andanzas por el mundo.



'El Tigre' lleva tres goles en tres partidos. Foto: Juanjo Martín. EFE



Cuando estaba en 299 anotaciones en clubes, uno hacía fuerza para empujar el 300. Que llegó frente al Cádiz. ¿Por qué nos alegra cada gol de Radamel en el Rayo…? Por la persona que se advierte detrás del futbolista, familiero, tranquilo, sin aspavientos, declarando lo justo.



“Falcao tiene 335 goles, pero estuvo cuatro años entre lesiones; si no, serían 450”, asegura el colega Lucho Henao. Para muchos, es el jugador colombiano que más triunfó en Europa. Cuando estuvo en plenitud física, fue realmente estrella en el Porto y el Atlético, titular y goleador. Era un tren. Y en el cénit de su andadura futbolera, el maldito ligamento que se rompió y lo descarriló. La peor lesión en el peor momento. Volaba, había sido incontenible en la eliminatoria para Brasil 2014. No fue culpa del francés Soner Ertek, sino la fatalidad.



Cualquiera que ha sufrido esa lesión sabe que ni hace falta que te peguen. Teniendo el pie apoyado, te tocan apenas, te empujan la rodilla hacia adentro, se pierde la estabilidad y se puede cortar o estirar el ligamento. Eso le privó del Mundial por el que había luchado tanto. Y no era un Mundial cualquiera. Con él a pleno, Colombia estaba para un bombazo histórico.



Luego, un viaje tortuoso por Manchester United, Chelsea; la parada feliz, pero sin pompa en Mónaco y Turquía… El fútbol turco paga bien, tiene pasión, pero es una suerte de jubilación dorada. Ya te dicen don, don Falcao. Y el 31 de agosto, el mismo día en que bajaba la persiana del libro de pases en Europa, la noticia inesperada: Falcao ficharía por el Rayo. No había tiempo casi, pero se pudo hacer porque llegaba en condición de libre. Y porque Jorge Mendes consigue todo. ¡Otra vez Madrid…!



(Quizás Mendes pudo haberlo ofrecido al Barcelona, si fue Luuk De Jong…). La novedad igual dibujó una sonrisa en millones. El Rayo es como Chacarita, chico, pero querible, con una historia de lucha y una barriada grande atrás. En 2013 logró su mejor figuración: octavo. Y en 2014 dio un golpe sobre la mesa: derrotó en su estadio a los seis más grandes: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla y Athletic de Bilbao.



Y la caja de resonancia que es la Liga, donde jugaron casi todos los monstruos del fútbol: Di Stéfano, Puskas, Kubala, Cruyff, Maradona, Romario, Kempes, Ronaldo, Zidane, Cristiano, Messi... Ufff, mil. Pero detrás de la decisión de volver a España hay otra razón: jugar allí le abre las puertas de la Selección y de un nuevo Mundial, que ya está encima, falta un año apenas. Radamel eligió con el documento, sabe que es el último para él, como lo es para otros depredadores: Cristiano, Messi, Lewandowski, Luis Suárez, Cavani.



Respetuosamente, algunos periodistas colombianos dicen que, hoy, Falcao no está para jugar 90 minutos continuados. Quizás esto lo sabe Andoni Iraola, técnico rayista, por eso le da entrada en el campo bien avanzado el segundo tiempo. O cuando lo pone como titular, como ayer en Pamplona, lo saca antes.



Tal vez lo va llevando de a poco. Otros colegas sostienen que, en este momento, es el quinto delantero de la Selección; lo ven por detrás de Borja, de Borré, de Zapata y de Roger Martínez. Lo indiscutible es que, estando Falcao en alto nivel atlético, alcanzó una estatura futbolística que ninguno de los nombrados alcanzará nunca. Era clase A.



¿Qué resultó…? Que es una bendición: el Rayo cumple hasta ahora uno de sus mejores arranques de todos los tiempos, va quinto, y el Tigre lleva tres goles en cuatro salidas al campo, pero con apenas un puñadito de minutos, saltando desde el banco. Y hablando ya de la pelota propiamente dicha, lo notable, más que la estadística, han sido las formas: tres zarpazos de goleador, de referente de área.



Ante el Getafe definiendo con seguridad al segundo palo ante la salida del arquero. Con un cabezazo matador al Athletic (los reyes del juego aéreo); arremetiendo y anticipando a la marca contra el Cádiz. No fueron de empujada nomás, sino de nueve, bravo. Se lo ve fuerte físicamente, rápido, primerea en el área. Y manteniendo una de sus grandes virtudes: la colocación, la viveza para moverse entre los zagueros y el jugar siempre perfilado hacia el arco, no de espaldas.



El Rayo no les había podido ganar nunca a los vascos en el nuevo San Mamés. Lo logró con ese gol gritado hasta el delirio en el minuto 96. Y aunque recién van cuatro partidos (y tres goles…), es posible aventurarlo: se trata de uno de los grandes aciertos de su carrera.



En la antípoda de su compadre James, Falcao vive un romance con el gol, con la gente y con los medios. En Vallecas aún no lo pueden creer. Hasta el mismo día de cierre del mercado, nadie, ni remotamente, abrigaba la mínima sospecha de la llegada de Falcao y en cuatro semanas tienen un ídolo nuevo, la camiseta número 3 se agotó, en los bares es tema cotidiano, se disparó la venta de entradas.



“Es lo mejor que nos podía pasar”, dice un parroquiano. Coincidieron el buen andar del equipo con los goles del Tigre y se gestó una Falcaomanía que menos de un mes atrás era inimaginable. Una historia de amor que apenas va por los primeros besos.



ÚLTIMO TANGO



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

En Twitter: @JorgeBarrazaOk