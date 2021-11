Falcao, el delantero más eficaz de España

El delantero colombiano Radamel Falcao, que estará entre tres y cuatro semanas de baja debido a una rotura en el aductor mayor del muslo derecho, es el delantero más eficaz de la Liga española con cinco goles en solo 334 minutos, una vez disputadas trece jornadas, lo que supone un tercio del campeonato.



Falcao, que llegó al Rayo Vallecano el pasado 4 de septiembre, lleva disputados hasta el momento ocho partidos, cuatro como titular, y ha marcado cinco goles en 334 minutos, lo que refleja un promedio de un tanto cada 66,8.

Tres o cuatro partidos fuera

A sus 35 años, el internacional colombiano no ha perdido el olfato goleador y sus números así lo reflejan, por lo que la baja por lesión que le mantendrá fuera, como mínimo, en los próximos tres partidos del Rayo, supone un contratiempo importante para su técnico, Andoni Iraola.



Falcao es el delantero más eficaz de los diez máximos goleadores del campeonato español, de una clasificación que lidera el francés Karim Benzema, que ha marcado con el Real Madrid once tantos en 972 minutos, uno cada 88.



Así están los otros

Por detrás Raúl de Tomás, que suma con el Espanyol siete tantos en 1054 minutos (uno cada 150 minutos), el brasileño Vinicius, que también ha marcado siete con el Real Madrid en 915 minutos (uno cada 130), y el uruguayo Luis Suárez, con idéntico registro en el Atlético de Madrid en 788 minutos (uno cada 112).



El menos eficaz en ese promedio de goles y minutos entre los diez primeros de la clasificación de máximos goleadores es el internacional español Iago Aspas, que con el Celta de Vigo suma 5 tantos en 1059 minutos (1 cada 211,8).



