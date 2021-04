Falcao, sin respaldo entre la afición, según sondeo

La estadía de Falcao García en el Galatasaray de Turquía no ha sido ciento por ciento como lo esperaba el atacante, que hasta el momento no ha logrado ganarse la unanimidad de la afición.

(Le puede interesar: ¿Falcao, adelantado? Futbolistas son priorizados en Turquía)



Así lo demostró el portal turco 'Sporx', que realizó un sondeo entre los aficionados sobre la actual temporada y el desempeño de los futbolistas.



Los resultados no favorecen para nada al Tigre. A la pregunta de quién debería integrar la delantera del Galatasaray, entre Falcao García y Mostafa Muhamed, la respuesta fue favorable para al egipcio, que tuvo una aprobación del 61 por ciento, mientras que el colombiano tuvo un 23 por ciento.



Es más, a los aficionados no les interesa una dupla en el ataque, pues a esa pregunta apenas un 16 por ciento contestó afirmativamente.



Pero la consulta más esperada era sobre la continuidad de Falcao en el equipo. Y ahí el delantero no gozó de respaldo.



Un 71 por ciento opinó que el colombiano no debería seguir en el club, mientras que solo el 29 por ciento apoyó su continuidad.

(Lea además: James superó, en 19 partidos, una cifra de Falcao, que logró en 2 años)



Falcao llegó a Galatasaray en 2019 como el fichaje estelar del club. Sin embargo, el Tigre se ha visto afectado por constantes lesiones. En la actual temporada lleva 8 goles en 14 partidos.





DEPORTES