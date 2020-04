¿Se va o no?, Falcao se pronuncia sobre su futuro en el Galatasaray

Mientras se tejen versiones sobre el supuesto interés de varios equipos para llevarse a Falcao García, sobre todo desde Catar y Arabia Saudita, este lunes se conocieron unas declaraciones del jugador colombiano sobre su intención.

En las declaraciones, Falcao dice que está feliz en Galatasaray y que no piensa irse. "Tengo un contrato por 2.5 años con Galatasaray. No tengo intención. ¿Por qué me debería ir de donde soy feliz?", dijo Falcao en afirmaciones publicadas por el medio Sabah de Turquía.

Esta declaración corta con los rumores que han tomado fuerza sobre su supuesta salida. El domingo, medios turcos afirmaron que el club turco había duplicado la cifra para dejar que se marchara el atacante.

La prensa extranjera informó que el delantero estaba perturbado por la difícil situación del club y que se habría interesado por la oferta del Al-Sadd de Qatar por un salario anual de 10 millones de euros.



Por ahora, el fútbol turco también se encuentra detenido por causa del coronavirus. Falcao mientras tanto ha hecho importantes donaciones para los afectados.





