Falcao le salió al frente a las críticas al ciclo de Pékerman

En medio de un acto publicitario que se llevó a cabo en Bogotá, Radamel Falcao dejó varios temas sobre la mesa para analizar en sus declaraciones a los medios de comunicación. Uno de esos fue las críticas al ciclo de Jose Pékerman como entrenador de la Selección Colombia.



“Creo que José hizo un gran trabajo. Elevó el nivel del fútbol colombiano, ilusionó a Colombia con títulos a nivel de selección. Es innecesario que cuando no está se hablen de esas cosas. No tiene sentido y sobre todo hablar mal cuando se hicieron muchísimas cosas buenas”, afirmó el capitán de la Selección Colombia.

Otras de las curiosidades que causó las declaraciones del 'Tigre' fue sobre si en futuro se pueda dar su llegada al fútbol colombiano. "No sé, hay que ver los momentos, profesionales, familiares. Es una decisión que no depende solo de mí. Es familia. Tenemos que ver cuál es el lugar que queremos para jugar. Obvio todos saben que mi sueño fue jugar en Millonarios, pero no sé si se vaya a dar o no. Puede que mi futuro sea seguir en Europa", sostuvo Falcao.



DEPORTES