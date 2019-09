James y Falcao arrancan un nuevo reto en la Champions

No son debutantes en la Liga de Campeones. Llevan trajín, partidos y goles. Falcao García va para su quinta edición, no la ha ganado; James Rodríguez entra a la octava, la ganó dos veces. Desde hoy, arrancan un nuevo desafío:

Falcao, como el brillante fichaje del Galatasaray de Turquía –que debuta hoy contra Brujas–, y James, como el crac que se quedó en el Real Madrid para buscar revancha, y arranca contra PSG. Comparten ilusiones y grupo. Se verán pronto.

Falcao vive un renacer. Su salida del Mónaco y su llegada al Galatasaray parece darle nuevos bríos. Llegó como estrella y en su debut en la liga turca anotó su primer gol, el pasado viernes. El club deposita todas sus esperanzas en los goles de Radamel, que encabezó la delegación que llegó ayer a Bélgica para enfrentar hoy a Brujas, donde juega otro colombiano, el defensor Éder Álvarez Balanta.



A sus 33 años, Falcao intentará llegar más lejos en la Champions League. Su mejor participación fue con el Mónaco en la temporada 2016-2017, cuando alcanzó la semifinal. Pero ahora tiene un reto mucho más difícil, ya que su nuevo equipo quedó instalado en un grupo feroz, donde están el PSG y el Real Madrid, los favoritos.

Radamel Falcao García, en su debut con Galatasaray. Foto: EFE



Su nuevo entrenador, el ‘Emperador’ Fatih Terim, se refirió a la importancia que tiene para el equipo la llegada del colombiano para luchar por la clasificación a siguiente ronda, pero precisó que debe recuperar el tiempo que no estuvo con el club. “Falcao llegó un poco tarde por el período de transferencia, 2 o 3 semanas. Aunque el jugador diga que trabaja solo, eso no es como trabajar con el equipo”, dijo.



Terim también resaltó el profesionalismo del atacante colombiano, incluso se refirió a sus exigentes horarios de entrenamiento. “Llega a las 9 u 11 de la mañana y se va a las 3 o 4. Será mejor cada día, llevo esa creencia. No hay nada que decir sobre su profesionalismo o fútbol. Es modesto con el propio equipo, seremos aún mejores con él”, dijo el entrenador.



Falcao anotó gol en su estreno con Galatasaray, el pasado viernes, y quedó listo para sumar goles a nivel europeo. Hoy arranca ese desafío.

James, a convencer a Zidane

James Rodríguez Foto: EFE

James tiene una segunda vida. Después de disputar dos ediciones de la Champions con el Bayern Múnich, regresa a su casa, al Madrid, de donde salió con amargura y de donde estuvo a punto de irse nuevamente porque el club le buscaba equipo para esta temporada. De transferible pasó a ser pieza clave en el plantel de Zinedine Zidane, al menos eso es lo que se ha visto en sus dos primeras actuaciones, en las que ha mostrado toda su capacidad, la más reciente fue el pasado fin de semana cuando fue brillante en la victoria contra el Levante, con gran asistencia a Benzema.



A Zidane le preguntaron en la rueda de prensa previa al duelo de hoy que en qué posición le sirve más James, y el DT respondió:. “Puede jugar en muchas posiciones, pero cuanto más arriba, más fácil lo tiene. Mañana veremos. Lo importante es que esté bien, y lo está. La posición puede cambiar mucho conmigo”, dijo el entrenador, que no confirmó si lo tendrá de titular. “Es un jugador de calidad y ofensivamente no le puedo decir nada”, agregó el entrenador sobre James.



Está en una nueva etapa en el conjunto blanco y su anhelo es jugar, jugar bastante, convencer al técnico Zidane.



Falcao es fijo en Galatasaray, pero debe ponerse a punto; James busca un lugar definitivo en el plantel. Ambos arrancan hoy la afamada Champions League.



