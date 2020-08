Falcao dio una nueva pista sobre su futuro

La temporada 2019-20 no fue buena para Radamel Falcao García con el Galatasaray. Las lesiones afectaron mucho su rendimiento, aunque cuando estuvo en cancha, su promedio anotador no fue malo: consiguió diez goles en 16 partidos en la Superliga de Turquía.

A esas cifras hay que sumar un gol más, en tres partidos de la Copa de Turquía. También actuó en tres juegos de la Liga de Campeones, pero no pudo anotar.



Galatasaray también sufrió mucho a lo largo de la temporada e, inicialmente, no clasificó a torneos europeos, pero luego se vio beneficiado por la sanción de la Uefa al Trabzonspor, que no podrá jugar certámenes internacionales por dos años.



En el club están planeando un cambio grande en la nómina para lo que viene. Y en el caso de Falcao, hace unos días se conoció un interés del Inter de Miami por sus servicios.



Sin embargo, la intención del colombiano es tener revancha en el fútbol turco. Y ahora, en redes sociales, el 'Tigre' dio una nueva pista sobre su intención de quedarse en el Galatasaray.



La cuenta @brfootball subió un video con las nuevas camisetas de los principales clubes de Europa y sus figuras más emblemáticas. Y en él incluyó a Falcao con la del Galatasaray. La respuesta del goleador histórico de la Selección Colombia es todo un mensaje sobre su futuro:

Nueva camiseta, nueva temporada, nueva ilusión. https://t.co/QdyNTsr01Y — Radamel Falcao (@FALCAO) August 4, 2020

Ya hace varios días, la esposa del 'Tigre', Lorelei Tarón, había dicho en sus redes sociales que su intención era quedarse en Turquía y el propio Falcao, según medios turcos, habría tenido una conversación con el técnico Fatih Terim pidiendo mantenerse en el Galatasaray. Por ahora, el destino del artillero parece ser el mismo del año pasado.



