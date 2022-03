En Colombia, Falcao es tendencia en redes sociales. Y no. No volvió a jugar con el Rayo Vallecano ni anotó un increíble golazo. No. El Tigre es protagonista en Internet por un hilo que hizo un usuario de Twitter, que se presenta como Marco. El joven en cuestión ha dicho que trabaja actualmente en temas de producción musical. Antes de eso, según escribió, fue mesero.



(Además: ¿Qué relación tiene el Cali con la barra brava? Presidente evade pregunta).

Marco (@marcogmusica) publicó un listado de todos los famosos que atendió durante su vivencia como "jefe de comedor en cierto restaurante muy famoso de Bogotá". Falcao, entre ellos.

Falcao

Facebook Twitter Linkedin

El 'Tigre' Falcao. Foto: Selección Colombia

Según el hilo en Twitter, que ya acumula más de 26 mil me gusta, Falcao habría asistido al restaurante en mención acompañado de su familia.



Dice el antiguo jefe de comedor que a Falcao "le corre la educación por la sangre". Así que todo indica que, así como en la cancha, en la mesa, el Tigre es un señor.

Falcao Y su Familia: A ese man le corre educación por la sangre. — Marco. (@marcogmusica) March 9, 2022

Asimismo, por lo que compartió Marco, tres grandes leyendas del fútbol también pasaron por el restaurante en el que trabajaba: David Beckham, Rivaldo y Ronaldinho.



(No deje de leer: Leyenda ucraniana en Rusia, sancionada por no rechazar la invasión militar).

David Beckham, Rivaldo y Ronaldinho

Facebook Twitter Linkedin

David Beckam. Foto: AFP

Sobre Rivaldo, el brasileño que brilló con su selección y en el Fútbol Club Barcelona, Marco dijo que le pidió, en español, una gaseosa, y que eso lo puso algo nervioso.

Rivaldo: Me pidió una sprite en un español perfecto. Obviamente le serví esa monda temblando — Marco. (@marcogmusica) March 9, 2022

Sobre Ronaldinho, un hombre que quizá no necesita presentación, por su legado en el fútbol, el antiguo mesero simplemente dijo que "lo ama".

Por último, sobre David Beckham, quien visitó el país en 2019, Marco dijo: "Casi me desmayo cuando lo vi. Todo un señor".

David Beckham: Casi me desmayo cuando lo vi. Todo un señor. — Marco. (@marcogmusica) March 9, 2022

DEPORTES