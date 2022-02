Luego de la derrota contra Argentina, el puesto de entrenador de la Selección Colombia que ocupa Reinaldo Rueda está tambaleando para gran parte del entorno del fútbol nacional.



Por ejemplo, este miércoles, exjugadores como John Jairo Tréllez pidieron con vehemencia la renuncia del timonel vallecaucano.



Ante la disyuntiva de nombrar un nuevo DT para los dos partidos de eliminatoria que quedan por delante, reputados periodistas le expresaron sus conceptos a EL TIEMPO sobre la continuidad de Rueda. Pero, como no hay consenso, cada hora surgen nuevas opiniones.



Hace poco, de voz de otro comunicador, apareció un nuevo candidato para reemplazar al seleccionador: Radamel Falcao García.

¿Falcao como entrenador?

El 'Tigre' pidió el apoyo de la hinchada para lograr clasificar al Mundial Catar 2022, luego de la derrota contra Perú. Foto: FCF

Aunque Falcao, de 35 años, es un futbolista que está en actividad, la idea de que sea DT al mismo tiempo podría tener como base casos como el del uruguayo Sebastián Abreu, quien ha llegado a tener el doble rol en su carrera.



Y si bien la opción parece remota para la situación actual, algunos comunicadores debaten sobre su viabilidad.



"Ahora, quedan dos fechas, ¿y yo qué hago? De los jefes pongo a uno ya a llamar a (Ricardo) Gareca, que es un ‘argentino colombiano’ para que el 1 de enero asuma. Y para estos dos partidos que vienen le doy el equipo a Falcao García. Yo le doy el equipo y le digo: ‘señor seleccione usted el equipo para estos partidos, ésta prácticamente va a ser su despedida, se la merecen en grande, organícenla en grande, tengan en cuenta gente que no ha jugado y organicen ustedes el equipo'", expresó este miércoles Antonio Casale en 'Espn'.



"Lo único que pido es que le paguen a Reinaldo Rueda hasta el último día los que decidieron traerlo, porque son los primeros equivocados. Ellos son los primeros responsables de toda esta hecatombe. Son los jefes de Reinaldo. Los mismos que trajeron a Queiroz, a Pékerman(...) Son los primeros responsables, pero van a seguir ahí. Pero, hombre, páguenle a Reinaldo y trátenlo bien, que tuvo la valentía de subirse ahí creyendo que podía y no pudo", comentó el presentador de 'Espn F360'.



¿Qué dice el 'Tigre'?

Aunque Falcao todavía no se ha pronunciado sobre esa singular propuesta, a comienzos de este año sí se refirió a la idea de ser técnico luego de colgar los guayos.



"Me gusta el fútbol. Me gusta saber interpretarlo, pero en este instante no tengo entre mis planes poder dirigir", expresó en enero durante un diálogo con 'Directv Sports'.

