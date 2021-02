¡Increíble! El jugador más rico del mundo no es ni Messi ni Cristiano

Faiq Bolkiah es uno de los herederos de una fortuna de más de 200.000 millones de dóalres como hijo del sultán de Brunei, pero su único interés era el fútbol, donde jugó en las academias de Chelsea y Leicester, de Inglaterra.



Le puede interesar: ('Espero retribuir con resultados, buenas actuaciones y goles': Uribe).

En este escalafón de más ricos del mundo, lo persiguen Cristiano Ronaldo, Lionel Messiy Neymar.



Faiq Bolkiah tenía casi como único deseo ser un "niño normal" que jugara al fútbol y, a posteriori, triunfar como profesional.



También lea: (Revelan un fuerte audio del doctor y la psiquiatra de Maradona).

Bolkiah nació en Los Ángeles, California, el 9 de mayo de 1998, y fue edicado en Inglaterra, donde se enamoró del fútbol, cuenta Daily Star.



Su padre, el príncipe Jefri, considerado un "Playboy", llegó a gastar cerca de 20 millones de dólares para contratar a Michael Jackson para que actúe en fiestas privadas, como en su cumpleaños de 50.

Faiq es uno los 17 hermanos y uno de los herederos de los más de 200 mil millones de dólares, fortuna del Sultán de Brunei.



Además: (Llegó el momento que más estaba esperando Egan Bernal).



Sin que su carrera haya despegado, esas cifras lo ubican como el futbolista más rico del mundo. Su aventura en el fútbol europeo comenzó en 2009, en las inferiores del Southampton, para luego pasar por el Chelsea y Leicester, sin aún haber debutado en la primera división.



El ex compañero de equipo en Chelsea, Ruben Sammut, explicó cómo, a pesar de su linaje, siempre se mantuvo humilde.



"Nunca hubieras pensado que era algo así como el duodécimo en la línea de sucesión al trono", le dijo a The Athletic.



"Solíamos bromear sobre que no necesitaba jugar al fútbol, pero quería jugar porque amaba el fútbol".



LA NACIÓN

GDA