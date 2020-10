El lateral izquierdo, un dolor de cabeza que busca aliviar Queiroz

Hay una posición en la Selección Colombia que no tiene dueño, que ha estado baldía, con mucho movimiento, en espera de que llegue alguien y se apropie. Es la lateral izquierda. Habitual dolor de cabeza de los entrenadores, ese de hallar un lateral zurdo que le dé garantías. Hoy, Carlos Queiroz busca ese jefe de puesto para iniciar la eliminatoria. Tiene en su lista a Johan Mojica, Frank Fabra y, de último momento, Gabriel Fuentes. Tres opciones para un puesto sin dueño.

En el anterior ciclo, cuando José Pékerman agarró la Selección y la llevó a dos mundiales, ahí estaba Pablo Armero. Titular acreditado en Brasil 2014. Con sus buenas y sus malas, pero era el fijo. Después de Armero no ha llegado otro que se pueda afianzar. Ese jugador iba a ser quizá Fabra, pero en su mejor momento se lesionó y no fue al Mundial de Rusia. Entonces llegaron otros, como Mojica, que jugó los 4 partidos en ese mundial.



Queiroz ha probado cinco laterales izquierdos. Por ahí han pasado Cristian Borja, que hoy ya no está; William Tesillo, que tampoco está, porque ya no juega de lateral sino que volvió a sus orígenes como central en la liga mexicana. También tuvo una oportunidad Deiver Machado, hoy del Toulouse y que no volvió a la Selección. Más los citados Mojica y Fabra, que son los que hoy se disputan el puesto.



Mojica acaba de cambiar de club. Llegó al Atalanta italiano, junto con Duván Zapata y Muriel. Es un jugador que ha sido del gusto de Queiroz, que va al ataque y regresa, con buena marca y muchos centros, uno de sus puntos fuertes. Pero Mojica tiene un antecedente negativo y fue ese amistoso perdido contra Argelia, el 3-0, cuando él y la defensa sufrieron como nunca, sobre todo en la izquierda. Sin embargo, Mojica es un jugador de regularidad: lleva 3 partidos en Italia.



Fabra es otra cosa. Fabra levanta la cara y va al frente. Es el lateral de características ofensivas que todo equipo quiere si la idea es de agresividad por las bandas. A Fabra, jugador de Boca Juniors, le costó volver de su lesión en 2018 y agarrar el ritmo otra vez. Ya lo tiene, ya viene jugando con Boca en la Copa Libertadores. Con Queiroz ya tuvo una oportunidad, en el amistoso contra Ecuador que Colombia ganó 1-0 y que fue el último partido del equipo nacional. Pero eso fue hace casi un año.

En el caso de Mojica, tiene un plus que puede cambiar todo. Y es que puede jugar también de volante, sobre la izquierda, lo ha hecho y ahora que no está Matheus Uribe no se descarta que puede ir a esa posición, lo cual liberaría el puesto de lateral para Fabra, o para Fuentes, el recién llegado, el de Junior y que ha tenido paso por la selección juvenil y la preolímpica, y quien habló de sus capacidades para estar en la convocatoria. “Desde mi posición podré aportarle lo que he aprendido durante estos años. La forma en cómo atacar y defender y acomodarme a la posición y al juego al que el equipo me necesite”, dijo.



La decisión la tiene Queiroz, que tiene cartas, pero de momento ninguna es fija.





