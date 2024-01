Frank Fabra habló de la final de la Copa Libertadores y asumió sus culpas

Frank Fabra, lateral izquierdo de 32 años de Boca Juniors habló tras varios meses de lo sucedido en medio de la final de la Copa Libertadores contra Fluminense el pasado 4 de noviembre de 2023.

Tras el juego entre Platense y Boca, el jugador se pronunció sobre el amargo capitulo que protagonizo al recibir una tarjeta roja por parte del juez central y compatriota Wilmar Roldán en el estadio Maracaná.

Sin pena

“Quizás nunca me ha gustado hablar, pero claro, cometí un error, que fue la expulsión, como lo saben mis compañeros, en ese momento me enfoqué más en el penal", dijo el defensa.



Y agregó: "Estaba dolido por el penal e inicié el alegato contra el árbitro y más contra el jugador de ellos, que me empezó a decir que no me tirara, negro, muchas cosas. Me enfoqué más en eso".

Frank Fabra, en partido contra Palmeiras. Foto: EFE

El defensor que viste la camiseta de Boca Juniors desde el año 2016 cerró sus declaraciones afirmando que, “No pasa nada, me hago cargo de mi error, y bueno, vamos a seguir trabajando para mejorar".



En el más reciente encuentro, Frank fue una de las piezas fundamentales para el conjunto xeneize que firmó un empate en calidad de visitante.

