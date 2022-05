Luego de que Kylian Mbappé menospreciara el nivel del fútbol suramericano, al afirmar que en Europa se juega a otro ritmo que les permite llegar mejor preparados al Mundial, hubo respuesta de uno de los jugadores de la selección brasileña.

Mbappé dijo en sus declaraciones: “La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos”.



“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no es tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, concluyó Mbappé.

Respondió Fabinho

Este miércoles la postura de Mbappé tuvo eco en un referente de Brasil, el jugador Fabinho, del Liverpool, quien criticó las palabras del francés.



"No es fácil jugar en Sudamérica. Tenemos que viajar 11 o 12 horas, jugar en sitios como Bolivia, que no es fácil. No sé si Francia jugó en Bolivia alguna vez. Uruguay y Chile son difíciles también. A lo mejor la calidad de los equipos en Suramérica ahora no sea tan grande como en Europa, pero eso no hace que seafácil jugar allí, porque los equipos pelean hasta el final", dijo Fabinho en ESPN.



"Brasil y Argentina si jugaran en Europa también clasificarían como primeros del grupo y van al Mundial como favoritos", agregó.



Fabinho se prepara para disputar este sábado la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

"JUGAR EN SUDAMÉRICA NO ES FÁCIL". Fabinho respondió los dichos de Mbappé y aseguró que Argentina y Brasil llegarán al Mundial como favoritos. pic.twitter.com/W1VB4AhnuJ — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2022





