BANIDO!



Romário, ex-jogador do Vila Nova, foi banido do futebol pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por participação no esquema de manipulação de resultados de partidas de futebol.



