Expresidente del Madrid cree que si vuelve Mourinho no pediría a James

Cada día amanece con una nueva noticia sobre James Rodríguez. Su futuro, si está de pelea con su técnico o si entrenó o no. Ahora, fue el expresidente del Real Madrid Ramón Calderón quien se expresó sobre lo que puede llegar a pasar con el volante colombiano.

Calderón aseguró, en entrevista con el diario alemán ‘Bild’ que habrá muchos cambios en el Real Madrid para lo que viene y de llegar el entrenador portugués José Mourinho, James no sería uno de sus pedidos.

“Habrá muchos cambios en el verano y todavía no sé si el actual entrenador (Santiago Solari) continuará o si llegará uno nuevo. Hay rumores sobre el regreso de Mourinho. En ese caso, no creo que pida un regreso de James”, aseguró Calderón.



Por otro lado, el exejecutivo del Real Madrid avaló las condiciones de James y aseguró que es un futbolista que todos los aficionados aman ver.



“Es un gran jugador. Tiene un muy buen regate, una buena visión general y un buen tratamiento de balón. Los verdaderos fanáticos aman a los jugadores como él", añadió.



Finalmente, sobre su falta de continuidad en el Bayern Múnich dijo: “Supongo que no encaja en el sistema del entrenador. Eso es lo que le pasó a él con Zinedine Zidane en Real Madrid. Esto finalmente lo llevó a dejar el club”.



James está en periodo de prueba en estos partidos con el Bayern Múnich. El club está esperando su rendimiento en la cancha para saber si al final de la temporada hace efectiva la compra de su pase por 42 millones de euros.



