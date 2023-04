Florence Hardouin, antigua directora general de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), presentó una denuncia por acoso moral y sexual contra su mentor, el dimitido presidente del organismo Noël Le Graët.

Según reveló este jueves el diario Le Monde, Hardouin se opuso también a su despido de la FFF y reclama una indemnización de más de 2,5 millones de euros.

La denuncia se produjo después de que la ex número 2 de la FFF fuera interrogada el pasado día 18 por los investigadores policiales que se ocupan del caso sobre presuntos abusos de Le Graët.



Los interrogatorios van a proseguir en las próximas semanas, por lo que no se descartan nuevas denuncias.

Hardouin tuvo una abrupta salida de su cargo

Facebook Twitter Linkedin

Noel Le Graet Foto: Uefa

Hardouin fue apartada de su puesto el 11 de enero pasado, un día después de que afirmara, ante la inspección interna ordenada por la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, que había sufrido acoso.



Durante ese interrogatorio acusó a Le Graët de "insultos humillantes y sexistas, comportamiento inapropiado e intimidatorio a menudo ligado a un alcoholismo excesivo", además de "invitaciones a cenar fuera de lugar y preguntas repetidas sobre su vida íntima y privada".



La directora general aseguró que no era la única víctima del presidente de la FFF, que siempre ha negado esas acusaciones. Contratada por la FFF desde 2008, el 24 de febrero le notificaron su despido, que ahora ella lleva a los tribunales laborales al considerar que hay diversas irregularidades.



Por ello, solicita 650.000 euros como indemnización por su despido, una suma similar por el acoso y otro tanto por no haber sido protegida. A ello se suman otros 640.000 euros por no haber podido renovar su mandato en el Comité Ejecutivo de la UEFA y 20.000 euros más por costas legales, lo que totaliza más de 2,5 millones de euros.



Le Graët, que se retiró en un primer momento de la presidencia de la FFF, acabó por dimitir el 28 de febrero ante la presión de la ministra de Deportes ante varias acusaciones de acoso sexual y laboral.

Facebook Twitter Linkedin

Celebración de Francia en el juego contra Polonia. Foto: Abedin Taherkenareh. Efe



Bajo el mando de Le Graet, Francia fue campeón mundial en Rusia 2018 y llegó a la final en Qatar 2022, la cual perdió contra Argentina.



DEPORTES

Con AFP

Más noticias de Deportes