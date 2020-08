Históricos opinan: ¿James, el mejor de la historia de Colombia?

Las redes sociales explotaron recientemente. James Rodríguez logró poner la agenda. Unas palabras suyas pusieron al mundo del fútbol a dar millones de opiniones. A la pregunta que le hizo Daniel Habif, en una extensa entrevista, sobre quien es el mejor futbolista de la historia de Colombia, el volante no lo pensó: “Yo”, respondió de frente el hoy jugador del Real Madrid.

Una vez se conoció su respuesta, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos compartieron lo dicho por el '10' de la Selección Colombia, mientras otros estuvieron en su contra y hasta críticas llovieron.



En palabras de James, los números lo respaldan; los logros en la Selección Colombia y su paso por grandes equipos europeos, lo ponen, sí o sí, en el top 3 de los más importantes de Colombia.



"Está en su derecho de decir que es el mejor de la historia de Colombia porque está activo, le fue muy bien en el Mundial pasado y está jugando en Europa en uno de los mejores equipos del mundo, como el Real Madrid. Es difícil elegir a uno solo, quizás sea mejor elegir a un jugador por cada época", reconoció Willington Ortíz en ‘Gol Caracol’, con palabras muy diplomáticas.



Por su parte, Faustino Asprilla, le metió un poco de veneno a su opinión al afirmar que James puede decir que lo es y por decir que es, entre otras cosas por los títulos, pero hizo una dura semejanza. "Por ahí escuché que Arbeloa, el español, es mejor que Lionel Messi, porque ganó un Mundial".



“Lo que yo crea no es importante. Si él cree que es el mejor y que lo dicen los números", añadió el Tino en Blu Radio.



Por otro lado, en medio de este ambiente, el Carlos 'Pibe' Valderrama publicó un video en su Instagram con la Selección Colombia en el que recuerda uno de los triunfos más importantes del país y goles con la Tricolor.



El exjugador dejó un mensaje de agradecimiento a los hinchas y mencionó: "Un recuerdo pa uds mi gente y solo puedo decir Gracias. Cuando se juega fútbol sabroso no se puede decir mucho, solo queda jugar", sin decir una palabra sobre 'el mejor del mundo' o en respuesta a James Rodríguez. Las respuestas a la publicación, claramente, no se hicieron esperar.



Finalmente, Adolfo ‘El Tren’ Valencia puso por encima a Radamel Falcao García: “En mi concepto, el mejor jugador de toda la historia de Colombia ha sido Falcao. James le puede seguir como referente. Pero Falcao porque ganó todo dónde estuvo. Lo que lo paró fue la lesión, pero es un jugador que le ha dado muchas alegrías al país”.



DEPORTES