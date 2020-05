'Pinto solo vino a hacer desastres', opina exjugador hondureño

Desde hace unas semanas el técnico colombiano Jorge Luis Pinto viene siendo noticia en Honduras, tanto de jugadores como de periodistas que han declarado sobre el trabajo del técnico, mientras estuvo al frente del combinado hondureño. El nuevo protagonista que ataca al DT es el exfutbolista Julio César León, conocido como Rambo.

"Tiene más personalidad el perro mío que Pinto. Es más valiente un ratón delante de un gato que Pinto ante los federativos. Yo lo respeto, tiene capacidad, pero acá nunca demostró personalidad. Le faltó respeto a uno, relegó y minimizó a otros jugadores, mientras que otros se callaron y se quedaron con la cola entre las patas. Yo era mata negocio para unos federativos que querían vender jugadores", dijo el 'Rambo'.



El exjugador alegó que en su mejor momento, cuando era goleador y campeón, no fue llamado al seleccionado porque le pusieron "una cruz" los dirigentes y porque, dice, los técnicos colombiano Luis Fernando Suárez y Pinto "fueron cobardes y no tuvieron la personalidad de llamarme".



"Pinto solo vio a hacer desastres, con lo que ganaba se podía traer un mejor entrenador y otras cosas más importantes. Cuántos millones se llevó sin haber hecho un carajo, sin haber dejado nada. ¡Dejó jugadores hechos? No dejó nada", dijo.

Jorge Luis Pinto, tomó la dirección técnica de Honduras el 4 de diciembre de 2017.



