Exjugador de Selección Colombia le contesta duro a senadora

Carlos Valdés, exfutbolista colombiano que fue integrante de la Selección Colombia, y quien ahora es analista de fútbol en medios de comunicación, entró en polémica al defender su posición respecto al paro nacional en Colombia.

Valdés le respondió fuertemente a la senadora María Fernanda Cabal, quien en un mensaje en Twitter criticó a Alejandro Palacio, uno de los jóvenes que ha sido reconocido a nivel nacional por su liderazgo en las protestas estudiantiles.



“Qué muchachito tan mentiroso. Minimiza los actos vandálicos que destruyeron la movilidad pública y asesinaron e hirieron policías. No entiendo cómo pueden ser “líderes” estos petardos que no aportan nada ni generan un empleo, pero sus deseos debemos pagárselos nosotros", escribió Cabal.



Valdés no titubeó para responderle con vehemencia a la senadora.



"A propósito de líderes el suyo volvió trizas el acuerdo de paz, la consulta anticorrupción, es investigado por soborno y fraude procesal, por falsos positivos, por paramilitarismo, dio licencia a helicóptero de su familia que fue incautado en laboratorio de Pablo Escobar. Chimba de líder", escribió Valdés.

Este comentario del mundialista colombiano deja atrás la apatía que ha rodeado al fútbol colombiano y sus representantes desde que empezaron las manifestaciones en diferentes ciudades del país.





