El exdefensa del Ajax y PSG, Gregory Van Der Wiel, había comentado en redes sociales que sufre depresión, ataques de pánico y ansiedad. Pese a que sus declaraciones fueron hace un tiempo, su nombre volvió a ser nombrado en redes sociales y en la prensa internacional al revelarse que su ex novia, Rose Bertram, está saliendo con el jugador de la Selección de Francia Kylian Mbappé.

En su momento, el jugador de 34 años comentó a través de su cuenta de Instagram, que estaba atravesando por un momento muy difícil en su vida personal y profesional.



“Durante más de un año estuve lidiando con ataques de pánico y ansiedad, algo que comenzó cuando me relajaba en mi casa en Los Ángeles. En ese momento no sabía lo que me estaba pasando y pensé que estaba teniendo un infarto”, confesó.



Asimismo, agregó: “Como futbolista profesional, siempre tuve la presión de mostrar lo mejor de mí mismo, sin importar cómo me sintiera realmente. Siempre pongo mis emociones a un lado y eso es algo que se ha ido acumulando después de todos esos años. Frustración, ira, decepción, tristeza, lo he dejado todo a un lado y seguí con mi vida y mi carrera”.



Van der Wiel comentó que jugo para el París Saint Germain, en el Ajax y en la selección de Países Bajos.

“Después de no ser del todo feliz en París, pasar un año difícil en Estambul y un par de meses malos en Cagliari, el mayor golpe emocional llegó cuando me vi obligado a dejar el Toronto FC”, afirmó.



El jugador comentó que se imaginaba jugando con el equipo canadiense durante 5 o 6 años. Sin embargo, tuvo que irse cuando menos lo esperaba: “Esto dolió mucho y todavía me duele”, señaló.



Luego, se mudó a Los Ángeles e intentó volver a jugar profesionalmente. “Intenté jugar gratis para uno de los equipos de Los Ángeles, pero después de las primeras respuestas positivas, tampoco me respondieron”, expresó.



Cuando su carrera se puso en pausa, Van der Wiel empezó a sufrir de ataques de pánico pues pasó de tener un rutina de entrenamiento todos los días y jugar partidos o no tener una rutina en absoluto.



El futbolista decidió mudarse a Ámsterdam, donde volvió a jugar profesionalmente. “Estoy tratando de volver a la cancha pase lo que pase y soy muy afortunado de haber encontrado un club que está dispuesto a ayudarme a que esto suceda”, afirmó.



Por último, resaltó que compartía su experiencia pues fue un hecho que marcó su vida y como a él esto le puede pasar a cualquiera.

