Millonarios le plantó cara al Everton: lo llevó hasta los penaltis

Millonarios hizo una presentación más que digna en la Florida Cup, donde este domingo empató 1-1 contra el Everton, sobre todo, cuando los dos equipos presentaron a sus hipotéticos titulares.

El subcampeón colombiano plantó cara con seriedad y le dio la razón al técnico del Everton, el español Rafa Benítez, que antes del partido había dicho que enfrentar a un equipo con más ritmo de competencia le daba algo de ventaja a su rival.



“Va a ser un partido difícil, seguro, Es un equipo que está un poquito por delante de nosotros en preparación, eso en pretemporada se suele notar, pero estoy seguro de que el equipo lo hará bien, estoy seguro de que vamos a competir contra un gran rival”, declaró Benítez.



Y claro que Millonarios le sacó provecho: presionó bien arriba al Everton; sacó a los laterales, en especial a Andrés Felipe Román, que cada vez se toma más confianza, y casi no permitió que el club inglés se acercara al arco de Christian Vargas, más allá de un remate al final del primer tiempo que se estrelló en el palo.



Pero fue Millos el que se fue ganador al descanso, con un gol de Andrés Llinás con algo de fortuna. En un cobro de tiro de esquina, el central remató, el portero debutante Asmir Begovic detuvo con el pie y la bola volvió a pegar en Llinás para meterse en el arco del Everton, a los 19 minutos.



¿Y James? Se le notó falto de ritmo. Benítez, en el papel, lo puso en una segunda línea, jugando por el centro, pero muchas veces se fue a la izquierda a buscar socios por ese costado. No tuvo remates al arco y terminó siendo bien controlado, a tal punto que Benítez lo sacó para el segundo tiempo.



No fue la única modificación, por supuesto. Benítez hizo cinco sustituciones, incluyendo la de James, buscando sacudirse del dominio azul. Gamero solo cambió el portero, Juan Moreno por Vargas. Y los otros 10 comenzaron a sentir el cansancio por la presión de la primera etapa y por el calor.



Millonarios ya no tuvo el juego fluido del primer tiempo y Everton lo hizo retroceder. El partido se inclinó del lado inglés y el equipo de Benítez encontró el empate en el minuto 64, cuando el portero Moreno, sin distancia, derribó en el área a Nathan Broadhead, que el año pasado jugó en el filial. El gol lo marcó Demarai Grey, el refuerzo que acaba de llegar al club, procedente del Bayer Leverkusen.



El juego terminó siendo un entrenamiento con mucho público, con diez cambios de un lado y nueve del otro, y se definió en lanzamientos desde el punto penalti. Tuvieron que patear los 22. El reemplazo de James, Anthony Gordon, fue el único que falló en el Everton: la estrelló en el horizontal. Y el portero Begovic atajó dos, el segundo, a Ricardo Márquez, y el último, al arquero Moreno. A pesar de la derrota desde el punto blanco, Millonarios lo dejó todo y jugó con orden y dignidad.



DEPORTES