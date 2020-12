¿Compañero para James? El fichaje que busca el  Everton de Ancelotti

El Everton del colombiano James Rodríguez comienza a mirar posibilidades para la próxima ventana de transferencias, y al parecer el DT Carlo Ancelotti se ha fijado en el mediocampista Dele Alli, del Tottenham.

Según el medio 'The Mirror', Ancelotti está ansioso por llevar al jugador, que es internacional de Inglaterra y tiene poca participación en el Tottenham, para reforzar su equipo.



No es el único. Harry Winks, otro que no ha sido tenido en cuenta por José Mourinho, también estaría en la mira de Ancelotti.



Alli es un mediocampista de 24 años que se desempeña en diferentes posiciones del campo. Actualmente también está en la carpeta del PSG francés.



Esta versión indica, sin duda, que el club de Liverpool busca reforzar su zona del medio campo, para el 2021.



James, por ahora, se recupera de una molestia física en su pantorrilla, y espera poder entrenar normalmente esta semana, cuando el Everton enfrenta a Leicester, el miércoles.



