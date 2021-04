Duro panorama para Everton, James y Mina: ¿llegan a la Champions?

La llegada de James Rodríguez al Everton tenía un objetivo grande para el club: el técnico Carlo Ancelotti se había trazado la meta, al comienzo de la temporada, de clasificar a la Liga de Campeones. Pero por ahora, el tema parece complicarse.

El presente en la Premier no es favorable y parece que el propósito de la temporada, poco a poco, se hace inalcanzable.



Con el empate 0-0 frente al Brighton, Everton volvió a dar ventajas en la competencia local y puso en duda su lucha por alcanzar el certamen internacional, pues, al término de la fecha 31, los toffees son octavos en la general con 48 puntos y un partido menos.



Teniendo como referencia al quinto de la tabla (juega el repechaje para entrar a la Champions), Chelsea con 54 puntos, Everton está a seis puntos de entrar a pelear la clasificación, no obstante, el presente futbolístico, las constantes lesiones y el calendario apretado, ponen en cuestión el objetivo trazado a comienzo de la temporada.



Lesiones: Ancelotti no ha tenido suerte con su plantilla. A los lesionados, Jordan Pickford, Allan, Doucouré, Dominc Calvert-Lewin, André Gomes, Fabian Delph y Bernard, se le sumó la de Yerry Mina, central colombiano que sintió problemas musculares y tuvo que ser sustituido en el duelo frente al Brighton. Estará ausente entre dos y tres semanas.



Calendario: A Everton le queda Tottenham (L), Arsenal (V), West Ham (V), Sheffield United (L), Wolverhampton (L), Manchester City (V) y el partido aplazado contra Aston Villa (L). Nueve partidos claves, de los cuales cuatro son rivales directos por cupos europeos (West Ham, Arsenal, Tottenham y Aston Villa).



Así las cosas, el panorama para los toffees no es el mejor de cara al final de temporada, y más, si no convence con su juego y no tiente a toda su plantilla completa. ¿Logrará el objetivo?



