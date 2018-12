Everton investiga presunto canto racista de hinchas hacia Yerry Mina

El Everton de Inglaterra ha comenzado una investigación sobre una presunta canción racista de algunos hinchas del club hacia el colombiano Yerry Mina.

Según el club, que trabaja, con la organización benéfica contra la discriminación Kick It Out, hay ciertas partes de la canción en las que se refieren despectivamente al defensa colombiano.



"Everton tiene una postura de tolerancia cero hacia cualquier forma de racismo", informaron.



Los Toffees dicen que están detrás de un video que se publicó en las redes sociales por un “club que de aficionados que no es afiliado al equipo”, señalarón.



“Nosotros estamos en contacto con Kick It Out para mirar lo que pasa”, se conoció en Inglaterra.



Kick It Out se comprometió a informar sobre si algún canto dentro del estadio a la Asociación de Fútbol y que los aficionados que lo canten podrían enfrentarse a castigos.



“Los estereotipos racistas nunca son aceptables, independientemente de cualquier intención de mostrar apoyo a un jugador", dijo la organización benéfica, según la BBC.



"Hemos contactado a Everton con respecto al tema y trabajaremos estrechamente con ellos para garantizar que se envíe un mensaje claro de que el canto no es aceptable", aseguró la entidad



Deportes