¡Vibrante partido! Everton empató 2-2 con Liverpool

No fue un partido cualquiera. Liverpool fue una verdadera prueba de fuego para el Everton de Ancelotti, de James y de Mina, que cortó su racha de triunfos con un empate 2-2 sufrido, luchado y vibrante. Un 2-2 que tuvo de todo: lesiones, expulsiones, asistencia de James, error de Mina, polémicas...



Everton se vio sorprendido de entrada, como si su rival quisiera devorarlo sin contemplaciones. 3 minutos, esa fue la resistencia azul. Mané, el jugador más intrépido y peligroso, recibió un centro desde la izquierda y no falló, remató fuerte y arriba y dejó fríos a los jugadores locales.



Robertson arranca con todo el derby la « gaucha « y centro atrás para el buen gol de Mané ganan los de Klopp 0-1 @Everton vs Liverpool / acaba de Salir VanDijk lesionado luego de choque con Pickford pic.twitter.com/khZbBS11fd — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) October 17, 2020

Gol del @Everton #Keane de cabeza (Asist James )había crecido el equipo de Ancelotti en los últimos minutos comandado x James y los buenos movimientos d la dupla Calvert-Lewin / Richarlison pic.twitter.com/c0vq86MjK7 — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) October 17, 2020

James recién se acomodaba, Yerry Mina entraba en calor, cuando el equipo ya perdía 0-1. Le tocaba meterse rápido en el partido. Le costó al comienzo a James, ubicado bien a la derecha y recibiendo una marca feroz. En su primer toque de pelota fue atropellado por una tractomula llamada Van Dijk.



Liverpool exhibió su mejor fútbol, de toques rápidos, de cambios de frente, con su dinámica y su sorpresa hacía estragos. Y Everton sufría, se daba cuenta de que en frente tenía a un rival más peligroso que los de antes, más difícil.



Luego vinieron las bajas. La caída de Van Dijk en Liverpool. La caída de Coleman en Everton. El partido se fue emparejando un poco.



Faltaba que James apareciera con alguna genialidad. Lo hizo, en un tiro de esquina, que también es su virtud. Cobró con precisión, quizá buscando a Mina, pero el que se adelantó fue Keane, que se levantó en el área por encima de todos y metió el frentazo para poner el empate, el que le permitió a su equipo tomar un respiro y cogerse confianza.



GOL Liverpool ! El error en el rechazo de taco de Yerri Mina y #Salah q no perdona ! 1-2 #EveLiv faltan 15’ pic.twitter.com/oOyAz4vyx6 — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) October 17, 2020

El resto del primer tiempo fue igual, los ataques peligrosos de Mané, que siempre metió miedo. La respuesta de Calvert-Lewin y sus aproximaciones de riesgo. James intentando crear espacios y esforzándose en la marca. Fue así como se ganó una tarjeta amarilla, con una falta al borde del área.



Cuando arrancó el segundo tiempo, Everton ya no quiso sufrir el mismo drama. Salió más concentrado, a imponer condiciones. James también se cogió más confianza. Un centro suyo, de esos tan perfectos, terminó con un cabezazo al palo de Richarlison.



Luego, en un instante de libertad, cuando James se dio cuenta de que no tenía taches mordiéndole los tobillos, encaró de derecha hacia el centro y sacó un remate al que le sobró ubicación y le faltó potencia.



GOL del @Everton Perfecto centro de Digne ( mbuena temporada ) mejor aún el cabezazo de pique al suelo del goleador #CalvertLewin ( Arnold no pudo marcarlo ni saltar ni molestarlo ) y 2-2 en partidazo en el #clásico pic.twitter.com/qwM9Y5dh3W — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) October 17, 2020

Lo que pasa es que contra Liverpool nadie puede pestañear. Un descuido se paga caro. Lo tuvo Yerry Mina, que dejó un mal rechazo, una pelota que dejó dando vueltas en el área, en las piernas de uno muy peligroso como Salah, que no desaprovechó semejante obsequio. Sacó su cañón y adentro. 1-2.



Parecía que el invicto caía, que la derrota del Everton se consumaba. Pero no. Este equipo no se resigna. El goleador Calvert-Lewin apareció como siempre, oportuno, con un cabezazo que significó el sufrido y luchado empate contra un rival de mucha jerarquía.



Una expulsión de Richarlison, por una patada criminal, y un gol anulado a Liverpool, con polémica, por un supuesto fuera de lugar que solo vio el VAR, fueron los ingredientes adicionales para un derbi que se vivió con drama, pasión y tensión, y que se selló con un empate 2-2.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET