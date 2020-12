El Everton de James sigue estancado: empató con el Burnley

Otro partido sin reacción. Everton no pudo sacudirse este sábado y apenas logró un empate de visita al Burnley, 1-1, en la Liga Premier, con James y Mina de titulares.

Everton no reacciona. No es el equipo que arrancó la temporada. Y entró a la cancha dormido. A los 3 minutos ya perdía el partido.



El descuido inicial se pagó caro. Una mala entrega de Allan, y el jugador Brady sacó el fuerte remate desde fuera del área para vencer al portero.



Ancelotti no lo podía creer. Toda la estrategias inicial quedó desbaratada muy rápido. Le tocó al equipo ir desde atrás a intentar el empate, y le costó.



Sobre todo porque su rival se hizo difícil y de hecho casi aumenta el marcador en una jugada en la que el portero Pickford salvó milagrosamente su arco, estirando su pierna derecha en un mano a mano. Eso fue al minuto 40.

Antes, los intentos del empate fueron improductivos. Everton perdió por lesión a Delph, entró André Gomes, sin aportar mucho.

El equipo lo intentó por la derecha y por la izquierda. Richarlison tuvo dos oportunidades. Calvert-Lewin también tuvo la suya. No había definición. Y mientras tanto, James aparecía muy poco.



El respiro para el equipo llegó al cierre del primer tiempo, cuando apareció el goleador Calvert-Lewin, capturando un centro rastrero de Richarlison, y anotó el 1-1.



Pero en la segunda parte no hubo chispa. Everton no encontró la fórmula. James apareció en un buen remate que le sacó el portero, cuando ya se gritaba el gol. Mina tuvo un buen desempeño en la zaga, con cierres oportunos y muy atento.



Calvert-Lewin tuvo una más a 10 minutos del final, pero el portero le achicó bien el ángulo. Los minutos se le acabaron al Everton, que se salvó de la derrota en otra gran intervención de Pickford.



Ya en el cierre, James tuvo un momento de lucidez con un pase brillante a Sigurdsson, que falló ante el portero Pope.



