Florida Cup: este es el calendario del torneo, con un equipo nuevo

La Florida Cup, torneo internacional amistoso que se jugará en Orlando (Estados Unidos), tuvo cambios en su programación luego de que Ínter de Milán y Arsenal anunciaran su deserción por temas relacionados con la pandemia de covid-19.

A los dos equipos que quedaban en el torneo, Everton y Millonarios, la organización agregó dos escuadras más: Atlético Nacional y Pumas de México.



El cambio de equipos obligó, además, a cambiar el formato del torneo. La idea inicial era que los ganadores de los duelos Everton vs. Millonarios y Arsenal vs. Ínter jugaran por el título.



(Lea también: Juegos Olímpicos: Urán le da el primer premio a Colombia)



Ahora, solo se jugarán tres partidos, inicialmente. Esta es la programación de los juegos del torneo:



Domingo

Everton vs. Millonarios

5 p. m. (hora de Colombia)



Miércoles

Everton vs. Pumas

5 p. m.



Millonarios vs. Nacional

Una vez terminado el primer juego.



(En otras noticias: ¿Delegación colombiana en los Olímpicos tenía la bandera al revés?)



Todos los partidos del certamen se jugarán en el Camping World Stadium de Orlando. El juego entre Everton y Millonarios está anunciado para transmitirse por ESPN.



DEPORTES