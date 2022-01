Arranca el 2022 y la actividad deportiva será intensa en el comienzo del año, con desarrollo en tenis, Dakar y fútbol internacional, que no para.



(Le puede interesar: Luis Díaz está presente en el once ideal de suramericanos de la IFFHS)

Una de las actividades deportivas habituales en el mes de enero es la disputa del Rally Dakar, que esta vez será en Arabia Saudita. El evento se disputará del primero al 14 de enero. La ruta consta de una etapa prólogo y 12 etapas normales, con un día de descanso en Riad el 8 de enero.



En materia de tenis, el año inicia con la disputa de la Copa ATP, en Sydney, que irá desde este sábado primero de enero hasta el 9 de enero. Será la tercera edición del torneo de tenis masculino por equipos nacionales. Quince países se clasificaron para la Copa ATP, según el Ranking ATP de su jugador de individuales.



En fútbol, el año arranca con bastante actividad para los futbolistas colombianos en el exterior.



(Lea además: A lo Supercampeones: la jugada de laboratorio que se hace viral)

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez Foto: Twitter @QSL

James Rodríguez tendrá dos partidos con el Al Rayyan en la primera semana de enero, el 4 y el 8, en la liga de Catar, partidos claves para que el volante retome su nivel, de cara a la eliminatoria, que se reanuda para Colombia el 28 de enero, con el juego contra Perú.



Luis Díaz volverá a jugar con el Porto (dependiendo de su recuperación por covid-19) el 8 de enero, contra Estoril.

Mucha actividad en España, Italia e Inglaterra

En España, habrá disputa de la fecha 19 de la Liga desde el viernes 31 de diciembre. Los partidos más destacados son el de Atlético de Madrid contra Rayo Vallecano, el domingo a las 10:15 a. m. Getafe vs. Real Madrid, 8 a. m., y Malorca vs. Barcelona, a las 3 p. m.



(Lea también: Teófilo Gutiérrez renovó contrato con el Deportivo Cali)



El sábado 8 de enero se disputa un partido de gran expectativa entre Real Madrid y Valencia, a las 3 p. m. Ese mismo día el Barcelona visita al Granada, 12:30 p. m. Mientras que el Rayo de Falcao García se mide el domingo 9 de enero al Real Betis, 8 a. m.

Facebook Twitter Linkedin

Radamel Falcao García Foto: Javier Lizón. Efe



Siguiendo con España, a mitad de semana habrá jornada en la Copa del Rey, con partidos destacados como:

Linares Deportivo vs. Barcelona (miércoles 5 de enero, 1:30 p. m.).

Mirandés vs. Rayo Vallecano (miércoles 5, 2 p. m.).

Alcoyano vs. Real Madrid (miércoles 5, 3:30 p. m.).



Además, la Supercopa de España está programada entre el 12 y el 16 de enero, en Arabia, con Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic.



En la liga italiana la Serie A se reactiva el jueves 6 de enero, con la disputa de la jornada 20. Se destacan varios partidos:

Atalanta vs. Torino (10:30 a. m.).

Milan vs. Roma (12:30 p. m.).

Juventus vs. Nápoles (2:45 p. m.).



El domingo se juega la jornada 21, y el Atalanta, de Duván Zapata y Luis Muriel, enfrenta al Udinese (10:30 a. m.)



Y en Inglaterra, como es habitual, el fútbol no para, con partidos el primero, 2 y 3 de enero. Se destacan:

Arsenal vs. Manchester City (sábado primero de enero, 7:30 a. m.)

Chelsea vs. Liverpool (domingo 2 de enero, 11:30 a. m.)

Manchester Unted vs. Wolverhampton (lunes 3 de enero, 12:30 p. m.)



Además, se jugará la jornada de arranque de año de la FA Cup, con partidos entre el viernes 7 y el lunes 10 de enero.

Programación de TV

Lunes 3 de enero

Star e ESPN 2

1:30 a. m. Tenis – ATP Cup – Día 3 Grupo A Serbia vs. Chile

6 p. m. Tenis – ATP Cup – Día 4 Grupo C/B Alemania vs. USA / Italia vs. Austria



Star +

12:20 p. m. Premier League – Fecha #21 Manchester United vs. Wolverhampton



(Lea además: Nápoles comparte video con las mejores atajadas de Ospina en el año)



Martes 4 de enero

1:30 a. m. Star+ / ESPN2 – Tenis – ATP Cup – Día 4 Grupo C/B Canadá vs. Gran Bretaña / Rusia vs. Australia

10 a. m. Star+ / ESPN3 – Drone Racing League – Episodio #9

A Confirmar Star+ / ESPN – Carabao Cup – Semifinal #1 IDA

6 p. m. Star+ / ESPN2 – Tenis – ATP Cup – Día 5 Grupo A Polonia vs. Argentina

10 p. m. Star+ / ESPN – ESPN Show – Lo Mejor del Año #7



Miércoles 5

1:30 a. m. Star+ / ESPN2 – Tenis – ATP Cup – Día 5 Grupo A/D España vs. Serbia / Grecia vs. Georgia

A Confirmar Star+ / ESPN – Carabao Cup – Semifinal #2 IDA

6 p. m. Star+ / ESPN2 – Tenis – ATP Cup – Día 6 Grupo B/C Rusia vs. Italia / Gran Bretaña vs. USA

7:30 p. m. Star+ / ESPN4 – NBA Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors

10 p. m. Star+ / ESPN4 – NBA Denver Nuggets vs. Utah Jazz

10 p. m. Star+ / ESPN3 – ESPN Show – Lo Mejor del Año #8



Jueves 6 de enero

1:30 a. m. Star+ / ESPN2 – Tenis – ATP Cup – Día 6 Grupo B/C Austria vs. Australia / Alemania vs. Canadá

6:20 a. m. Star+ / ESPN – Serie A – Fecha #20 Bologna vs. Inter

6:20 a. m. Star+ / Serie A – Fecha #20 Sampdoria vs. Cagliari

8:20 a. m. Star+ / Serie A – Fecha #20 Spezia vs. Hellas Verona

8:20 a. m. Star+ / Serie A – Fecha #20 Lazio vs. Empoli

10:25 a. m. Star+ / ESPN2 – Serie A – Fecha #20 Atalanta vs. Torino

10:25 a. m. Star+ / Serie A – Fecha #20 Sassuolo vs. Genoa

12:25 p. m. Star+ / ESPN2 – Serie A – Fecha #20 Salernitana vs. Venezia

12:25 p. m. Star+ / Serie A – Fecha #20 Milan vs. Roma

2:30 p. m.Star+ / ESPN – Serie A – Fecha #20 Juventus vs. Napoli

2:30 p. m. Star+ / ESPN2 – Serie A – Fecha #20 Fiorentina vs. Udinese

10 p. m. Star+ / ESPN2 – ESPN Show – Lo Mejor del Año #9



Viernes 7

1:30 a. m. Star+ / ESPN2 – Tenis – ATP Cup – Día 7 Grupo Semifinal #1

2:20 p. m. Star+ / ESPN – Bundesliga – Fecha #18 Bayern Munich vs. Borussia Monchengladbach

2:40 p. m. Star+ / ESPN3 – Rugby – Premiership Bristol Bears vs. Sale Sharks

2:50 p. m. Star+ / Ligue 1 – Fecha #20 Bordeaux vs. Olympique Marseille

2:50 p. m. Star+ / FA Cup – Ronda #3 Swindon Town vs. Manchester City

7:30 p. m. Star+ / ESPN3 – NBA Brooklyn Nets vs. Milwaukee Bucks

9 p. m. Star+ / ESPN2 – Tenis – ATP Cup – Día 8 Grupo Semifinal #2

10 p. m. Star+ / ESPN3 – NBA LA Lakers vs. Atlanta Hawks





DEPORTES

Más noticias de deportes

-Dávinson se acercaría al Nápoles de David Ospina



-James y la calidad intacta: vea su tremenda asistencia con Al Rayyan



-La encrucijada de Nairo: ¿correr Giro, Tour o Vuelta en 2022?