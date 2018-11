Europa sigue con el dominio del fútbol; Suramérica, 2 escalones abajo

El fútbol de selecciones cerró el miércoles pasado el año 2018 envuelto en la neblina que provocan los numerosos directores técnicos interinos repartidos por banquillos de todo el mundo, incluida la Selección Colombia, las dudas que alimentan los nuevos procesos y la sospecha de que el resultado de Rusia 2018 no marcará época.

El 18 de enero, cuando se publicó el primer escalafón Fifa del año, Alemania comandaba la clasificación con 1.602 puntos, 119 más que Brasil. Diez meses después, el equipo de Joachim Löw es decimocuarto y parece en caída libre; eliminado en la primera ronda del Mundial y descendido a la división B de la Liga de las Naciones, tras ser incapaz de ganar en sus últimos 5 partidos, su peor racha en 40 años.



Todos dan por acabado el modelo que lo convirtió en campeón del mundo. Además, Europa, que se coronó en el Mundial (los 4 primeros clasificados fueron de la Uefa), termina el año desmontando las sensaciones que dejó apenas cuatro meses antes.



La Liga de las Naciones, el nuevo torneo que ha nacido con la intención de acabar con los amistosos (y aumentar los ingresos), no tendrá entre sus cuatro semifinalistas ni al campeón del mundo (Francia), ni al subcampeón (Croacia), que además ha descendido a la segunda división. El tercer clasificado, Bélgica, tampoco obtuvo el pase a la fase final, al ser goleada por Suiza cuando lo tenía todo a favor.

La de Rusia 2018 es la peor posición de Alemania en un Mundial: último de su grupo y con 3 puntos. Es la peor desde Francia 1938, con solo un punto. Foto: Reuters

Solo Portugal (campeón europeo), que mantiene el tipo sin Ronaldo, e Inglaterra, cuarta en el Mundial y revitalizada tras perder su primer partido contra España, cierran el curso con las expectativas tan altas como lo comenzaron.



Holanda ha revivido con Ronald Koeman, pendiente de confirmar su impulso final, y Suiza supo aprovechar el inesperado bajón belga. España, mientras, pareció salir de la depresión mundialista con Luis Enrique, pero dos derrotas consecutivas (Inglaterra y Croacia) han despertado dudas sobre el plan de un técnico que ya ha utilizado 32 jugadores en tres meses.

Colombia, interina

Falcao García, delantero colombiano. Foto: Juan Mabromata / AFP

Colombia vive un momento parecido. Tras la salida de José Pékerman, Arturo Reyes se ha hecho cargo del equipo nacional (3 victorias y un empate) mientras la Federación parece que negocia con el portugués Carlos Queiroz.



El fútbol suramericano, gran derrotado del Mundial de Rusia, acaba el año pendiente de Argentina, que tras cerrar en falso el proceso de Jorge Sampaoli, convirtió en interino a Lionel Scaloni mientras configura su futuro.



Con Scaloni y sin Messi, que aún no ha decidido cuándo regresará a la Albiceleste, Argentina ha ganado cuatro partidos (Guatemala, Irak y México en dos ocasiones), ha empatado uno (Colombia) y ha perdido el más importante (Brasil). El exjugador del Deportivo se despidió con lágrimas, pero podría continuar ante la falta de candidatos firmes. Con él, han debutado 15 jugadores.

Con la vista puesta en la Copa América que acoge el próximo año, Brasil ha renovado su confianza en Tite... y en Neymar, al que el técnico ha entregado de forma permanente el brazalete de capitán, que había pasado de brazo en brazo durante el Mundial. No le ha ido mal; 6 victorias, 13 goles a favor y ninguno en contra tras Rusia 2018.



Otro proyecto asentado es el de Óscar Washington Tabárez con Uruguay, pese a las últimas 4 derrotas consecutivas (Corea del Sur, Japón, Brasil y Francia), y el de Ricardo Gareca con Perú, que ha convertido al argentino en el entrenador con más partidos al frente de la Blanquirroja (52).



Chile, actual campeón suramericano, busca recuperar el paso con el colombiano Reinaldo Rueda, que ya ha sido cuestionado, y otro colombiano, el exseleccionador de México Juan Carlos Osorio, debutó este martes con un pálido empate ante Sudáfrica (1-1).



El ‘Bolillo’ Gómez ha retornado a Ecuador, Rafael Dudamel sigue con Venezuela y el venezolano César Farías, con Bolivia. Es un momento tan confuso que, a dos meses del sorteo de la Copa América, ni Rueda tiene claro que continúe con Chile –se lo ha llegado a vincular con Colombia– y el ‘Bolillo’ está pendiente de las elecciones de la dirigencia de Ecuador para saber si tendrá recorrido.

Limbo en Concacaf

México recurrió al veterano Ricardo Ferretti mientras decide el modelo por el cual apostar tras el Mundial. La opción podría ser el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, elegido como el mejor técnico de la Major League Soccer.



Otro entrenador de la MLS, Gregg Berhalter, figura como candidato para dirigir a Estados Unidos, que tras quedarse sin Mundial recurrió a Dave Sarachan como solución de emergencia. El plan es preparar un equipo para 2026, cuando coorganizará el Mundial, y por eso, el martes ante Italia alineó once jugadores menores de 23 años.



También ha sido interino hasta este miércoles con Costa Rica Ronald González, que se despidió con victorias de prestigio frente a Chile y Perú. El uruguayo Gustavo Matosas se hará cargo de los ticos en enero. Gary Stempel también está de paso por Panamá y Honduras se lleva la palma; Jorge Jiménez, director de desarrollo, es un interino que ha sustituido a otro interino, Carlos Ramón Tábora, que partió a preparar el Mundial sub-20.



Con la Copa de Asia en un futuro inmediato (enero de 2019), Uzbekistán ha recurrido a Héctor Cúper e Irak, a Srecko Katanec, y el torneo puede marcar el final de la aventura china de Marcello Lippi. Como posible sustituto emerge el nombre de Jorge Sampaoli.



En la CAF, de cara a la Copa de África, que se disputará en Camerún en junio, para no despoblar las grandes ligas europeas de jugadores, han llegado, a Camerún, Clarence Seedorf, y a Egipto, el mexicano Javier Aguirre, que ya ha logrado meter a los ‘faraones’ en la fase final de la CAN 2019.



