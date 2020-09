Falcao vs. Morelos, solo uno quedará vivo en la Europa League

La Europa League entrará en su última fase antes de definir sus últimos clasificados a la fase de grupos del segundo torneo de clubes más importantes del fútbol del Viejo Continente.

Precisamente esa última ronda, a un solo partido, tendrá un gran duelo entre dos clubes que cuentan con grandes goleadores de la Selección Colombia. El jueves primero de octubre estarán cara a cara Radamel Falcao García y Alfredo Morelos, en el Galatasaray vs. Rangers.



Este jueves, Galatasaray consiguió cupo a la siguiente ronda, luego de vencer en su casa 2-0 al Hajduk Split, de Croacia. Los goles del partido fueron anotados por Belhanda y Babel. El colombiano Falcao García no jugó y aún no debuta con los turcos en este torneo.



Por su parte, Rangers fue ampliamente superior a Williem II, de Holanda, y terminó venciéndolo en condición de visitante por 4-0. Los goles del partido fueron anotados Tavernier, Kent, Helander y Goldson. Morelos jugó 79 minutos.



El próximo jueves habrá duelo colombiano en la Europa League. Falcao vs. Morelos, solo uno seguirá en competencia.



