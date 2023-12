Liverpool cae en Europa League contra St Gilloise: Luis Díaz fue 'blanqueado' por Klopp

Con varios jóvenes y suplentes, el Liverpool de Inglaterra cayó en su visita a Bélgica contra el Unión Saint Gilloise 2-1, por la sexta fecha de la fase de grupos de la Europa League.



Un Liverpool desdibujado y sin Luis Díaz como protagonista -el colombiano vio los 90 minutos desde el banquillo de suplentes- fue dominado por el equipo belga y cerró la fase con una derrota, la segunda de la temporada en torneos internacionales.

El técnico Jürgen Klopp decidió alinear un equipo mixto en el terreno de juego, pensando en el clásico que se viene el próximo domingo contra el Manchester United en la Premier League.



Sin embargo, no salió bien el experimento del estratega alemán y su equipo fue dominado por un cuadro belga que tenía sed de victoria e impuso condiciones, haciendo ver mal a su rival.



Mohamed Amoura le dio la primera alegría a los locales, aprovechó el mal posicionamiento de la defensa, recibió un gran pase de Gustaf Nilsson y se fue solo contra el arquero para definir y poner el 1-0.

¡SORPRESA! Mohamed Amoura anotó el 1-0 de Royale Union Saint-Gilloise ante Liverpool en la Europa League. pic.twitter.com/xTHtgQ9dpk — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2023

En la recta final del primer tiempo, el Liverpool intentó reaccionar y llegó al empate en el 39 por medio del defensor Quansah, quien bajó un balón difícil dentro del área tras un tiro de esquina y lo mandó a guardar.



Pero el 1-1 parcial duró poco, el Sain Gilloise reaccionó y se fue 2-1 al entretiempo gracias al tanto de Cameron Puertas, que se internó al área y sacó un derechazo potente para vencer a Kelleher, que no tuvo su mejor noche.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Cameron Puertas marcó el 2-1 del Royale Union Saint-Gilloise ante Liverpool en la Europa League y levantó a todo el estadio. pic.twitter.com/hasfnAvxFn — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2023

En la segunda mitad, Klopp movió un poco el banquillo, pero decidió guardar a Luis Díaz que no sumó un solo minuto. A pesar de la calidad individual, Liverpool no pudo remontar y se va de Bélgica con las manos vacías.



Aunque no sumó, el Liverpool se quedó con la primera posición del grupo E de la Europa League y se aseguró, desde la fecha anterior, su clasificación a los octavos de final.

