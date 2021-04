Liga de Europa: partidos de cuartos de final, hora y TV

Este jueves se disputa la jornada de cuartos de final de la Liga de Europa, con partidos claves en busca de la siguiente fase del torneo.

Los compromisos hacen parte de la fase de ida de este certamen.



FOX SPORTS

2 p.m.: Arsenal vs. Slavia



ESPN

2 p.m: Granada vs. Manchester United



ESPN 3

2 p.m.: Ajax vs. Roma



FOX SPORTS 2

2 p.m.: GNK Dinamo Zagreb vs. Villarreal



Deportes