Arsenal, Leicester, y Roma, primeros clasificados de la Europa League

El Arsenal, el Leicester, el Hoffenheim, el Roma y el Slavia de Praga se convirtieron en los cinco primeros equipos en certificar su clasificación para los dieciseisavos de final de la Liga Europa, en una jornada marcada por los homenajes tributados al recientemente fallecido Diego Armando Maradona.

El más emotivo de todos, el vivido esta noche en el estadio de San Paolo de Nápoles, escenario de algunas de las más brillantes gestas del astro argentino, donde todos los jugadores del conjunto italiano guardaron un conmovedor minuto de silencio enfundados en una camiseta con el número 10 y el nombre de Maradona a la espalda.



Un homenaje que el Nápoles, el equipo con el que Maradona ganó esta competición, entonces bajo el nombre de Copa de la Uefa, en el año 1989, con el triunfo (2-0) cosechado ante el Rijeka croata.



Los goles de Matteo Politano, que abrió el marcador a los 41 minutos, y del mexicano Hirving “Chucky” Lozano, que cerró la cuenta en el 75, permitieron a los de Gennaro Gattuso dar un nuevo paso hacia los dieciseisavos, tras situarse como nuevo líder del grupo F, con dos puntos de ventaja sobre la Real Sociedad, que logró un valioso punto (0-0) en el campo del AZ Alkmaar.



Quien sí aseguró su presencia entre los treinta y dos mejores equipos de la competición fue el Arsenal, que selló su billete para la siguiente ronda, tras imponerse este miércoles por 0-3 en su visita al campo del Molde Noruego.



Los goles, todos ellos en la segunda mitad, del marfileño Nicolas Pépé y los jóvenes Reiss Nelson, de 20 años, y Folarin Balogun, de 19, permitieron a los del español Mikel Arteta prolongar su pleno de triunfos en la competición.



Mucho más agónica fue la clasificación del Leicester, que logró sellar su billete para los dieciseisavos de final, tras empatar 3-3 en el campo del Braga con un gol de Jamie Vardy en el minuto 95.



Un postrero tanto que premió la fe del conjunto inglés en un encuentro en el que los de Brendan Rodgers lograron hasta en tres ocasiones la ventaja en el marcador del conjunto local.



Tampoco fallo el Hoffenheim que certificó su clasificación para los dieciseisavos de final, tras vencer este jueves por 0-2 al Slovan Liberec, en un encuentro que los germanos no resolvieron hasta el último cuarto de hora de juego.



Quince minutos finales en los que el equipo alemán, que cuenta sus partidos por victorias, selló el triunfo gracias a los goles del austríaco Christoph Baumgartner y el croata Andrej Kramaric, que estableció el definitivo 0-2 desde el punto de penalti. Igualmente logró el pase a la siguiente ronda el Roma, con el que fue de nuevo titular el delantero español Borja Mayoral, tras vencer por 0-2 al Cluj.



Si en el partido de ida el conjunto italiano goleo 5-0 con un doblete de Mayoral, en esta ocasión los del portugués Paulo Fonseca tuvieron más problemas para doblegar al equipo rumano con los goles en la segunda parte del croata Gabriel Debeljuh en propia meta y el francés Jordan Veretout de penalti.



Por su parte, el Slavia de Praga certificó su clasificación tras vencer por 1-3 al Niza, al que ya había ganado por 3-2 en la ida, gracias a los tantos de Lingr, Olayinka y Sima. Una clasificación que deberá esperar en el caso del Villarreal, que perdió la oportunidad de sellar el billete a los dieciseisavos, tras empatar 1-1 en el campo del Maccabi Tel Aviv De nada le sirvió a los de Unay Emery, que de nuevo apostó por las rotaciones, adelantarse al filo del descanso con un gol del canterano Alex Baena, ya que el equipo israelí logró empatar la contienda nada más iniciarse un segundo período, que como reconoció el técnico español “no fue buena”.



El Granada dio un nuevo paso hacia los dieciseisavos, tras vencer por 2-1 al Omonia con los goles del colombiano Luis Suárez y Alberto Soro, que dejaron a los de Diego Martínez como líderes destacados del grupo E con cuatro puntos de ventaja sobre el PSV Eindhoven y cinco sobre el PAOK.



Un triunfo que no pudo emular el Milan, que no pudo tomarse la revancha de la contundente derrota (0-3) que encajó en la ida el cuadro italiano, tras ser incapaz de pasar del empate (1-1) en el estadio Pierre-Mauroy.



Y es que al gol inicial del español Samu Castillejo, que adelantó al Milan a los 46 minutos, respondió en el 65 el delantero Jonathan Bamba con un gol (1-1), que permitió al Lille continuar al frente de la clasificación con un punto de ventaja sobre el Milan.



La misma segunda plaza que ocupa el Tottenham en el grupo ¿, que lidera el Amberes, pese a la goleada (4-0) que los del portugués José Mourinho lograron sobre el Ludogorets, en un choque en el que destacó la actuación del brasileño Carlos Vinicius, autor de un doblete.



EFE