Uefa obliga a Ucrania a eliminar lema nacionalista de su camiseta

La Uefa ha pedido a la selección ucraniana que elimine de su camiseta de la Eurocopa el lema nacionalista "Gloria a los Héroes" por su naturaleza "claramente política", señalaron hoy las agencias rusas

La camiseta, que fue presentada el domingo por la Asociación Ucraniana de Fútbol (UAF) en un vídeo con el seleccionador, Andréi Shevchenko, y los jugadores, provocó las protestas de Rusia, que la considera una "provocación política".



El mapa de Ucrania, con el apéndice de la península de Crimea, cuya anexión en 2014 por parte de Rusia no es reconocida por la comunidad internacional, rodea el escudo nacional en una equipación diseñada por la marca española Joma.



Además, también incluye dos lemas que en Rusia se asocian con los ultranacionalistas ucranianos: "Gloria a Ucrania" y "Gloria a los Héroes".



"Esta combinación específica de los dos lemas se considera claramente de naturaleza política, con un significado histórico y militarista", señaló la oficina de prensa de la Uefa a las agencias Interfax y TASS.



El lema "Gloria a los Héroes", bordado en el interior de las camisetas, "debe ser eliminado por ende de cara a los partidos de la Uefa acorde al artículo 5 del reglamento sobre equipamiento", indicó la organización.



La entidad no tiene problema con el otro lema, "Gloria a Ucrania" -que figura en el exterior de la camiseta- porque puede ser considerado una frase "genérica y apolítica de un significado nacional general y "por ello puede ser utilizada en la camiseta de la selección nacional", señala Interfax.



