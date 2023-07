Lionel Messi tuvo este domingo su esperada presentación como nuevo jugador del Inter de Miami, y se alista para su debut, que sería este viernes contra Cruz Azul de México.



Messi vivirá una nueva realidad en esta etapa, no solo a nivel personal sino también a nivel deportivo.



Varios son los trofeos que disputará el astro argentino con su nuevo equipo.

Lo que tiene Messi en juego

La Supporters Shield es el trofeo que se entrega al club que suma la mayor cantidad de puntos durante una temporada regular de la MLS. En 2023, ese lapso se expande desde el 25 de febrero hasta el 21 de octubre. El equipo que logra este trofeo se clasifica para participar en la Liga de Campeones de la Concacaf.



Inter Miami no está todavía fuera de competencia para alcanzar este objetivo pero con 15 puntos en 17 partidos se encuentra muy lejos, a 25 puntos del líder de esta clasificación que es el Shield, FC Cincinnati.



Otro trofeo es la MLS Cup. Los primeros nueve clasificados de cada Conferencia lograrán la clasificación a los Playoffs, e Inter Miami está a siete puntos de conseguirlo, pese a estar en la última posición de la Conferencia Este.



La MLS Cup de 2023 se disputará este año el 9 de diciembre, entre el campeón de la Conferencia Este y el vencedor de la Conferencia Oeste. El reto es difícil.

Lionel Messi Foto: EL TIEMPO

También está la Leagues Cup, que se jugará entre el 21 de julio y el 19 de agosto. Es una competición oficial de la Concacaf en la que 47 clubes (18 de la Liga MX y 29 de la MLS) competirán en un torneo al estilo de una Copa del Mundo, y que entregará boletos a la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 a sus tres mejores equipos.



Inter Miami debutará el 21 de julio en un partido ante Cruz Azul y el 25 de julio podría jugar un encuentro ante Atlanta United FC.



Otro torneo en juego es el US Open Cup. Inter Miami CF está a solo dos triunfos de conseguir un título. El club es Semifinalista. El 23 de agosto los de Florida visitarán a FC Cincinnati en el TQL Stadium.



Si Inter Miami logra superar a FCC, la Final de la Copa Abierta sería el 27 de septiembre, frente a Houston Dynamo FC o Real Salt Lake. El campeón de la US Open Cup se adjudicará un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf de 2024.



Por otro lado Messi podría acceder a la Copa de Campeones de Concacaf, para esto hay varias formas:



MLS (temporada regular y Playoffs): 5 clubes (garantizados)

Leagues Cup: 3 clubes (dependiendo de la clasificación final)

US Open Cup: 1 club (solo el campeón)

Campeonato Canadiense: 1 club (solo el campeón)



