Los beneficios de James al tener nacionalidad española

En Europa se manejó, este lunes, la información en la que el jugador colombiano, James Rodríguez, habría adquirido la nacional española, por lo que eso lo liberaría, de alguna forma, de poder jugar en cualquier país de la Unión Europea.

De ser, James ya no ocupará plaza de extranjero en ningún equipo europeo, lo que le abre nuevas puertas para definir su futuro.



James ya lleva nueve años en el fútbol europeo, desde su llegada al Porto. Desde entonces ha jugado en el Mónaco, Real Madrid y Bayern Múnich.



Su contrato con el Bayern vence a mitad de año y debe regresar al Madrid, si los alemanes no hacen uso de la opción de compra que es por 42 millones de euros.



Sin embargo, en España se dice que el Madrid, que de nuevo es dirigido por Zinedine Zidane, no contaría con el volante.



No ocupar una plaza de extranjero es un beneficio de que el volante colombiano ya tenga la nacionalidad española, por lo que puede encontrar un cupo fácilmente en equipos del fútbol de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.



