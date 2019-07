Los hombres que definen el futuro de James 

EFE

Enrique Cerezo (der.), presidente del Atlético de Madrid, tendría la firme intención de contar con James. Al parecer no ha iniciado negociaciones firmes con el Madrid, pero todo apunta a que estás no tardarán, sobre todo si el Nápoles se mantiene en su idea de no negociar un traspaso. Cerezo ya ha tenido a otros colombianos, entre ellos Falcao, Jackson Martínez y el más reciente, Santiago Arias.