Esto es lo que se sabe de la salud de Ramón Jesurún

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se encuentra internado, luego de dar positivo para covid-19, en un resultado que fue confirmado por la FCF el pasado 16 de diciembre.

Fuentes aseguran que su estado de salud no es el mejor y que se encuentra internado, en espera de su evolución.



Inicialmente, la FCF infirmó que siguiendo los protocolos, Jesurún, de 68 años, se realizó el respectivo aislamiento, que no presentaba síntomas y que se encontraba bien de salud.



Sin embargo, las más recientes informaciones apuntan a que su estado no es el mejor.

Desde que se supo del positivo del presidente, los funcionarios de la FCF entraron en un periodo de aislamiento preventivo para evitar cualquier riesgo de contagio.





