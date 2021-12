Al Rayyan perdió en la víspera de noche buena de visita contra el Qatar SC por 1-0. Un partido que tuvo como novedad el regreso de James Rodríguez a las canchas.



El volante colombiano no jugaba desde noviembre cuando participó en la fecha Fifa de eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y tardó más de un mes en reaparecer en el cuadro catarí.

James Rodríguez en el Al Rayyan. Foto: @AlRayyanSC

En esta ocasión, James no inició como titular en el partido, pero sí estuvo en el banco de suplentes.



El colombiano ingresó a los 12 minutos del primer tiempo, ante la lesión de su compañero Hashim Ali.



Tan solo a tres minutos del ingreso de James, Sebastián Soria, uruguayo nacionalizado catarí de 38 años, marcó el único gol del partido para el equipo local. Un centro desde el costado izquierdo que capitlizó el capitán del equipo rival de Al Rayyan.



El rendimiento de James

James no fue gran protagonista del partido y se notó la falta de ritmo que acarrea por el mes que duró sin competir. Yacine Brahimi, capitán del Al Rayyan, fue quien más oportunidades tuvo para empatar el partido. Sin embargo, no logró igualar el marcador.



"Navidad distinta pero nunca dejando de aprender. Me sentí bastante bien hoy. Siempre positivos", escribió el '10' en su cuenta de Instagram.



El próximo miércoles el Al Rayyan visitará al Al-Shamal en su último partido del 2021.