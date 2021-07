'Luis Díaz entiende y sabe analizar el juego, sabe qué hacer': Falcao

Para el cierre de la Copa América 2021, donde Colombia quedó en el tercer cajón del podio, Radamel Falcao García habló sobre el rendimiento de la Selección y su ausencia en el torneo.



Estas fueron algunas de las frases del 'tigre'.



Su ausencia. "Terminé con un problema muscular en la pierna izquierda y no iba a llegar en las primeras fechas. No estar en condiciones no era lo ideal para un torneo como este. Era exponerme a tener algún tipo de problemas que comprometa mi temporada y eliminatoria. Lo más prudente era parar y recuperarme bien. Eso hablado con el entrenador lo entendimos. Era estar bien, al 100 %, quitarle un lugar a alguien que tenga las condiciones".



Copa América de Colombia. "Compitieron muy bien. Salieron a buscar victorias, pusieron en problemas a los rivales (Argentina). Muestra el carácter de los jugadores que se van afianzando. Nos faltó hacer los goles pero tiene que ver con el funcionamiento. Nos estamos conociendo, adoptando. Hay que darles tiempo a los muchachos. El equipo está creciendo. Lo más importante eran estas buenas sensaciones. En septiembre tenemos eliminatoria y tenemos que seguir sumando puntos".



Luis Díaz. "Estoy muy feliz por él, tiene unas condiciones impresionantes. El ir a Porto, en Europa, le dio la capacidad de entender y analizar mejor el juego. Sabe jugar, sabe qué debe hacer. Necesitamos encontrar el dúo Duván-Muriel. Es cuestión de tiempo en la selección. Seguramente seguirán haciendo goles y nos darán alegrías.



Sé que si estoy bien y hago goles, voy a estar. Primero debo estar bien y después todos competimos por un puesto. El que decide es el entrenador. Hay mucha competencia, jugadores de altísimo nivel y lo que necesitamos son goles para ir al Mundial".



Emiliano Martínez y los penales. "Son tácticas para desconcentrar al pateador. Me ha pasado no solamente con arqueros. Yo que pateo penales habitualmente lo he vivido. Esta vez le funcionó, de todas maneras lo mejor que puede hacer uno es no interactuar y abstraerse".



Las declaraciones de Falcao las dio en el programa Tercer Tiempo de la aplicación Kwai.



