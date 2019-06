Banini y la proclama de igualdad de sexos en el fútbol argentino

Estefanía Banini fue la figura y lideró a la selección de Argentina que ofreció una excelente imagen en su regreso al Mundial femenino de fútbol tras 12 años, al empatar sin goles frente al vigente subcampeón Japón, este lunes en el Parque de los Príncipes de París, un resultado que le permite soñar con pasar por primera vez la fase de grupos.

Con este empate en la llave D, ambos equipos quedan por detrás de Inglaterra, que debutó el domingo con un triunfo 2-1 sobre Escocia.

Banini, que recibió el trofeo de la FIfa a la jugadora del partido, ha sido una abanderada de la igualdad entre los sexos en el fútbol de su país. Por ejemplo, lo primero que pidió al llegar al Mundial fue que no le dijeran más ‘La Messi’ de la selección femenina: “Es muy lindo que me comparen, pero me gustaría que nos comenzaran a conocer por nuestro nombre”, dijo la capitana y número 10 de su selección.

"Este punto significa mucho. Es la esperanza, el primer paso de lo que queríamos replicar: la entrega y la lucha de la mujer argentina por la igualdad. Estamos muy contentas y ojalá sea el inicio de un futuro muy grande", dijo.



Banini, próxima a cumplir 29 años, no olvida que recientemente la selección femenina no existía en su país. Como lo afirma el diario La Nación, en el 2017 la selección femenina había prácticamente desaparecido, antes de resurgir para jugar la Copa América en 2018, torneo en el que logró el tercer puesto y el pase a un repechaje contra Panamá que sirvió para clasificar al Mundial”.Acostumbrada a pelear

"Sin duda, el fútbol es un reflejo de la sociedad y del avance del propio país. En Argentina, lamentablemente, nos estamos quedando atrás. Tenemos que cambiar la mentalidad machista, tanto de hombres como mujeres. Estamos todas tan acostumbradas a pelear ante discriminaciones, desigualdad y falta de recursos, que ahora somos más fuertes. Estamos muy unidas y somos muy guerreras, eso nos impulsará ante grandes selecciones”, añadió.



Una de las señales de igualdad entre los sexos reclamada por las jugadoras argentinas, es que su camiseta no tiene las estrellas que representan los títulos mundiales ganados por los hombres en los mundiales de 1978 y 1986.

Esta es la camiseta de argentina femenina que no tiene las estrellas que representan los títulos mundiales masculinos. Foto: EFE- Christophe Petit

Tras 12 años fuera del Mundial, Argentina demostró que no se ha olvidado de competir. Además lo hizo ante un equipo que durante esta larga década de ausencia albiceleste se proclamó campeón (2011) y subcampeón (2015) planetario.



Antes, el equipo argentino había entrado al Parque de los Príncipes tomando mate y bailando, una forma de descomprimir la presión. Con el himno nacional, cayeron algunas lágrimas. Y tras la hazaña del empate también pudo la emoción a las argentinas, abrazándose en el césped al lograr el primer punto de las albicelestes en todas sus presencias mundialistas.



Resumen de agencias y La Nación-GDA