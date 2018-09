Este martes, cumbre clave entre Pékerman y la federación

El futuro del técnico de la Selección Colombia sufrió ayer un giro clave. El entrenador Juan Carlos Osorio, quien era uno de los fuertes candidatos que se había ventilado de manera extraoficial para llegar al cargo, firmó con la Selección de Paraguay. En ese panorama, la Federación Colombiana de Fútbol se reunirá este martes, al fin, con José Pékerman, cuyo contrato finalizó el viernes pasado, para tratar sobre su posible renovación.

La reunión entre Pékerman y los directivos, que será a las 11 a. m. en las oficinas de la federación, fue solicitada justo hace ocho días, cuando se posesionó el nuevo comité ejecutivo. Los diferentes directivos, como Jaime Pineda, Jorge Vélez y César Pastrana, le han dicho a EL TIEMPO que la idea de este encuentro es escuchar al técnico, sus pretensiones, saber si su idea es mantenerse en el cargo y qué proyecto tiene. Los nuevos miembros buscan conocer al DT, y los directivos han dicho que no tomarán decisiones hasta no escuchar al técnico.



Pineda, uno de los nuevos integrantes del comité, admitió que también están esperando el informe de la participación de Colombia en el Mundial. Y en cuanto a la supuesta exigencia de la federación para que no haya aumento salarial, solo dijo que se trata de “una negociación”.



Pero las partes han estado distanciadas. De hecho, aunque han tenido entre 4 o 5 reuniones, entre formales e informales, ha habido momentos de tensión, el más reciente por la designación de Arturo Reyes para dirigir los partidos amistosos de Colombia en Estados Unidos, contra Venezuela y Argentina, algo que no le cayó nada bien al equipo de Pékerman.



En el comunicado del martes pasado, el nuevo comité dijo estar interesado en la continuidad del argentino. A su vez, Ramón Jesurún, presidente de la federación, ha sido muy hermético al respecto. En su momento, al ser consultado por EL TIEMPO, dijo: “Tengo claro lo que quiero, pero eso no se le digo ni a mi mujer porque eso puede desequilibrar la balanza”.

Fin de la especulación

Juan Carlos Osorio nunca ocultó su deseo de dirigir Colombia. Lo dijo públicamente al termino del Mundial de Rusia, en el que llevó a México a los octavos de final. Esperó hasta último momento, aunque era conocido el interés que tenían en él las federaciones de Paraguay y de Estados Unidos. Mientras tanto, se tejieron muchas versiones que lo vinculaban a la Selección Colombia, desde que lo vieron reunido con el vicepresidente de la federación, Álvaro González Alzate, en un partido de los juegos Centroamericanos, en Barranquilla.



En las últimas semanas se llegó a afirmar que el nuevo comité ejecutivo tenía la mayoría de votos para elegir a Osorio como entrenador, independientemente de cómo avanzara el proceso con Pékerman. Se dijo además que González Alzate lo quería en el cargo y que para eso tenía asegurados los votos de los representantes del fútbol aficionado, Javier Cogollo y Elkin Arce, del vocal Jaime Pineda, e incluso se mencionó que en la misma línea estaba César Pastrana, el otro vocal del fútbol profesional.



También se especuló con que los directivos mencionados habrían iniciado una negociación paralela con Osorio, mientras se resolvía el tema con Pékerman, versión que en su momento fue negada por varios integrantes del comité ejecutivo consultados por EL TIEMPO, quienes insistieron en que no se han adelantado otros diálogos.



Juan Carlos Osorio fue uno de los nombres que más fuerza tomó para el cargo, junto a otros técnicos que se han mencionado de manera extraoficial desde que terminó el Mundial de Rusia, como el del argentino Gerardo Martino, o los europeos Guus Hiddin, Carlos Queiroz, Roberto Martínez y hasta el seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic. Osorio asumirá en Paraguay, con lo que por ahora aplaza su deseo de dirigir a Colombia.

Mientras se toman decisiones, la selección inició su concentración en Estados Unidos para los amistosos de la fecha Fifa.



