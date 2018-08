Este lunes se conocerán los finalistas a los premios The Best

El 3 de septiembre se desvelarán los nombres de los candidatos definitivos a los premios The Best FIFA Football, un elenco de Leyendas de la Fifa anunciará en Londres a los aspirantes definitivos a los siete premios que se entregarán tres semanas después.

El anuncio se transmitirá en directo en YouTube y Facebook. El grupo de expertos, compuesto por las Leyendas Nwankwo Kanu, Sol Campbell, Peter Schmeichel y Kelly Smith, analizará los méritos de todos candidatos a los premios que se entregarán el 24 de septiembre, y nosotros estaremos allí para contarte los entresijos de la ceremonia en nuestras Instagram Stories.



No pierdas de vista los canales digitales de la FIFA el lunes 3 de septiembre para conseguir un acceso inmejorable y enterarte de todo lo que debes saber sobre los premios de The Best, así como de las opiniones de los expertos. Y no te olvides de que, una vez se hayan anunciado los nombres de los candidatos, podrás votar a quienes creas que deberían ganar el Premio Puskás de la FIFA y el Premio a la afición de la FIFA.

Premios cuyos finalistas se anunciarán el lunes

· Premio The Best al jugador de la FIFA



· Premio The Best a la jugadora de la FIFA



· Premio The Best al entrenador de la FIFA de fútbol masculino



· Premio The Best al entrenador de la FIFA de fútbol femenino



· Premio The Best al guardameta de la FIFA



· Premio Puskás de la FIFA



· Premio a la afición de la FIFA









